〈觀察〉房市成交量是價的先行指標 但供給量卻是反指標

現階段目前全台房市仍在谷底盤整區，低單價、低總價的個案當道，由房市交易研調單位的最新統計資料顯示，台北 5 月預售加上成屋新建案數達 216 案，也創今年新高；不過事實上，房市成交量是價的先行指標，供給量卻是反指標。

今年 1-6 月全台六都移轉數量累計 10.34 萬棟，年增 4.8%，其中台北市及台南市較去年同期都有 15% 以上成長，但是房仲業及建商觀察，整體房價走勢卻仍處低檔橫盤，呈現出的格局是量能微增但價格上漲無力，而成交量上揚主因之一，是去年以來建商對新建案不斷「讓利」刺激買氣。

相對今年以來，剛性需求小幅增加後，建商讓利的市場策略又縮手，造成買氣同時下降，綜觀整個近 1 年來房市交易，呈現出「量增價平」、「量大不漲」走勢，就股市投資人朗朗上口的術語來看，房市尚未出現「量比價先行」的走勢，市場仍在底部區盤整。

問題出在哪裡? 最主要是市場房屋供給量一直不減，一方面來自上市櫃建商迫於本身業績壓力不斷購地、推案，加以近 2 年取得建地價格走高，造成即使祭出「讓利」也難有重大銷售業績出現，更重要的是，建商以偏高價取得建地推案，毛利率由過去動輒 40-50% 降至目前的 20%，但市場的購買力提升仍然有限。

而顯然，這場房市的僵局依舊在上演中。