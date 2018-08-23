【大行速遞】瑞聲科技(02018-HK)該不該買先看大行建議價！

瑞聲科技(02018-HK)昨日公布上半年純利17.78億元(人民幣.下同)，低於較市場預期下限約19.1億元；毛利率為36.7%，亦不到市場預期中位數為38.1%，按季減少1.3個百分點，按年跌4.3個百分點。單計第二季純利降38.7%至6.53億元，遜預期。每股基本盈利1.46元，維持派中期息40港仙。

瑞聲科技昨日股價於績後急挫至今年新低78元，臨尾市前突拉升，收報88.35元，升1.3%。瑞聲科技股價自今年3、4月的162元高位已回落近五成，股價較扭轉跌勢是由於部分基金「春江鴨」利用壞消息補淡倉。

瑞聲科技今早又面對沽售壓力，該股以86.5元低開，低見84元，現報86.55元，跌2%。成交336.4萬股，成交2.87億元。

到底瑞聲科技是否已達到趁低吸納的水平。在決定投資前看看各大行如何看瑞聲科技，中資的建銀將其目標價由118.59元降至91.5元，評級由跑贏大市降至中性。

麥格里給予的評級是由中性上調至跑贏大市，不過目標價由103元大降至70元；匯證與摩根士丹利分別維持持有與增持，但都齊齊下調目標價，匯證將目標價由100元降至87元，而大摩的是由125降至102元。瑞信絡予瑞聲科技兩個不變，就是維持122元的目標價，與維持跑贏大市。摩通給予目標價由155元下調至145元，評級維持增持。

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