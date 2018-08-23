市場震盪，配息投資人怎麼辦？

儘管美國股市在 2018 年面臨掙扎，華爾街的表現仍然明顯優於其他地區，特別是新興市場。自從今年 2 月大幅下修之後，美股穩步回升，儘管仍未收復 1 月高點，但過去幾個月都在上漲。許多分析師相信，美國股市有望再創新高。新期新興市場的疲軟與土耳其有關，由於政治不穩定以及外債及通膨均高，土耳其股市 2018 年下跌了 50% 以上。 新聞來源: 鉅亨網 2018-8-21

2017 年新興市場股債市表現亮眼，吸引許多投資人的目光，而新興市場債高配息的特性，加上去年的績效表現，可以說是同時滿足高配息，和資本利得的需求。但今年開始受到貿易戰、美國制裁的消息影響，新興市場相關的資產表現不如人意，對於仍持有新興市場債券的投資人應該如何應變呢？

1. 新興市場債券中，還有許多體質脆弱的國家

土耳其受到美國制裁後，土耳其股債匯市經歷了一段大跌，雖然土耳其這次的事件有其獨特性，很難會同時發生在其他新興市場國家上，但部分新興國家的體質仍然較為脆弱，如果匯率持續貶值，將導致資金流出，若再加上通貨膨脹上升過快，匯率進一步下跌，會加大債務問題發生的可能性。

體質較為脆弱的新興市場國家

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/8/21。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

但是，許多高配息的新興市場債券基金對於這些國家的配置比重不少，避開或降低這些債務結構容易受到匯率變動影響的國家，是目前比較好的投資方式。

2. 相較新興市場企業，美國企業獲利能力以及殖利率更吸引人

相較於新興市場仰賴全球景氣好壞（因為大多數國家成長來自貿易），美國的經濟成長以內需導向為主，因此國內消費狀況反而更為重要。而目前全球的經濟狀態與去年全球同步增長的狀況不同，各國表現分歧。美國則不同，從良好的就業數據不難觀察出，美國仍處於溫和擴張的經濟狀態，緩步增長的薪資也有望進一步支撐美國零售前景。

除了總體經濟狀態之外，目前美國企業收益也有明顯的實質改善。目前美國企業淨利潤率為 19.6%，優於過去 10 年平均 16.6%，根據彭博社的預估，未來 12 個月可能會持續上升到 20.3%，而美國企業體質的改善有助於美國高收益債券的價格走勢。

且從殖利率的角度來看，在廣泛的債券種類中，美國高收益債券目前到期殖利率 6.5%，位居首位，接著是全球高收益債券和新興市場債券，若以配息率的角度考量，目前美國高收益債券配息的確有其吸引力。

各類債券到期殖利率，美國高收益債券最出色

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/8/21。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 匯率震盪後，美高收「錢景」佳

自 1997 年以來，新興匯率經歷了三段較大的跌幅，而通常在匯率跌了 8% 之後，往往還有約 7-8 個月左右的時間才會觸底反彈。而根據過去經驗，在這段期間內任一個時間點，投入美國高收益債券的歷史平均報酬率，不管是一年或三年都比新興市場債券的績效更好。以投入後持有三年來看，美國高收益債券平均累計報酬有 36.2%，優於新興市場債券的 24.8%。

匯率震盪後，美國高收益債券表現佳

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/8/22。指數採美銀美林各指數，區間採 MSCI 新興市場匯率跌幅逾 8% 開始起算至該波跌幅底部，績效皆以美元計算。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

想配息但不愛匯率震盪，轉進美國高收益債

如果下半年新興匯率尚未止跌，可能會引發部分其他體質較差的新興市場國家債務上的問題。相較於新興市場，美國目前在總體經濟以及企業現況表現更強勁。美國高收益債券同時具備體質更佳，且平均到期收益率較高的特性。對於追求配息的投資人來說，可以考量暫時將資金轉至美國高收益債券，因為根據歷史經驗來看，在新興匯率經歷一段較大跌幅時，美國高收益債券的表現將值得期待。

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