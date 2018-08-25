和前同事聚餐發現事情大條 投行金童劉奕成轉戰Line純網銀

作者：盧沛樺 圖片來源：劉國泰

Line 在日本都沒成立純網銀，為什麼看好台灣市場？操盤手前中信金研發長劉奕成接受《天下》獨家專訪時，憂心很多台灣人已不用台灣的金融服務了，必須快點發展純網銀。他脫下西裝、換上球鞋，全心全意投入，沒想過「萬一沒拿到執照」的備案。

7 月 26 日，Line 在台灣申辦純網銀的操盤手劉奕成，正式公開亮相。他笑稱，當天是 Line 純網銀的「闢謠大會」。他除了再三強調，會遵守金管會的規範，不會找十幾家合作銀行，「絕對少於五家，」他也加碼澄清，Line 未來「不會申請券商執照，也不會發行信用卡。」

金管會只打算開放兩張純網銀執照，除了 Line 以外，還有日商樂天加國票金，以及中華電信加泛公股行庫的國家隊，三搶二戰局，鹿死誰手？「我從加入就是全心全意希望能拿到這張執照，沒有特別思考其他方向，」劉奕成面無表情地說。

一位熟悉劉奕成同業觀察，劉奕成跟許多銀行主管最大不同是，他接觸新業務，從不會去想做不到，而是想要做到的話，要解決哪些問題。

母公司是韓國 Naver 集團、總部設在日本的 Line，今年初成立 Line Financial，緊接著傳出劉奕成出任 Line Biz Plus 北亞金融董事總經理。6 月底，Line 在東京 2018 年會上宣布，正式跨足金融業務。劉奕成以負責籌備台灣純網銀的身分，親自與會。

目前 Line 在日本也沒申請純網銀執照──即使日本早在 2000 年就開放純網銀業務，在泰國也只推廣 Line pay，為什麼 Line 想在台灣搶下首張純網銀執照？

當台灣人都不買台灣的金融商品

答案要從劉奕成的憂心忡忡說起。

上週劉奕成接受《天下雜誌》獨家專訪，他感嘆，很多台灣人已經不用台灣的金融服務了，如果台灣再不快做純網銀，未來台灣消費者會愈來愈依賴境外金融服務。到底劉奕成看到了什麼？

愛跟人吃飯、也愛觀察人的劉奕成發現，現在兩岸頻繁往來的年輕人，訂好機票要買旅平險，已經不買台灣保險公司的產品，轉而直接在微信上購買。每到寒假過年，劉奕成會找去中國大陸工作的前同事們聚餐，這些台灣培養的金融從業人員，即使回台灣身上也不帶新台幣，等劉奕成買單完，他們拿出手機，打開微信直接轉帳，人民幣就進到劉奕成的微信帳戶。

「我們希望讓台灣的使用者趕快用台灣的純網銀提供的服務，」劉奕成解釋。

由於台、日兩地監理環境不同，Line 揮軍金融業，在日本選擇和野村合資開證券公司，在 Line 平台提供經紀服務和投資建議。劉奕成解釋，但在台灣，金融行為集中在銀行，即使客戶在券商下單買股票，最終也是從銀行帳戶扣款。加上，台灣人習慣在銀行買保單、基金，因此，Line 台灣才要申請純網銀執照。

金融圈對開放純網銀喜憂參半，有人深怕鯰魚效應變沙丁魚效應，讓銀行業競爭雪上加霜，也有人樂見非金融業者加入，改變遊戲規則，攪動因高度監理的保守金融市場。

即時通訊軟體是最大優勢

Line 會跨入純網銀，其實有跡可循。國際上純網銀的發展，即時通訊軟體幾乎從不缺席。2014 年中國大陸騰訊集團成立微眾銀行，2016 年韓國 Kakao 成立 Kakao Bank，都成為兩國純網銀的兩大龍頭之一，且根據專注於金融科技市場分析的雜誌 Financial IT 評比，2017 年微眾高居全球 50 大純網銀的第一名，成立不到一年的 Kakao Bank 排名第十八，超越 2014 年成立的英國純網銀 Revolut。

劉奕成強調，FinTech（金融科技）首重 ubiquitous（隨時隨地），成為即時通訊軟體轉戰金融服務的最大優勢。

《決戰數位金融新時代》作者、beBit 微拓公司大中華區總經理陳鼎文分析，Line 的使用族群以年輕人居多，即使會員轉換率（指變成 Line Bank 客戶）只有 1%，數量也不少。再加上 Line 擅長會員介紹會員（member get member）的行銷手法，也有助用戶數快速成長。

為年輕人提供私人理財服務

脫下銀行家的西裝，穿上球鞋的劉奕成，和清一色年輕同事共事，走在 Line 台灣總部熊大、莎莉和兔兔間，絲毫沒有違和感。採訪中途，他指著身邊剛加入團隊不到兩個月的同事說，「我面試她的時候，她說剛結婚、剛買房，有房貸需求，我都還記得！」因為面向年輕族群的 Line 純網銀，目標客群除了是信用額度不足的年輕人，Line 也想幫剛結婚、想生小孩的年輕夫妻做好理財。

「其實台灣消費金融業務裡，unbankable（未被銀行服務到）的人非常非常多！」十多年前從國外投資銀行返台，歷練國泰蔡家、中信辜家消金高階主管，劉奕成深知台灣金融服務的缺口。如今他轉戰網路業，過去在金融業綁手綁腳的無力感，總算有了提槍上陣的機會。

小辭典：什麼是純網銀？

根據金管會規定，純網銀除了客服中心外，不可有實體分行。少了分行據點，可降低租金和人事成本，多半會提供價格優惠的金融服務，及提升客戶體驗。但交易統統搬上網，資安、個資和客戶信賴，將成潛在風險。

來源：《天下雜誌》 654 期

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