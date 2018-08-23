Curves翻轉奇蹟 打造女性的健康與美麗

文．洪寶山

專為女性設計，美國健身品牌 Curves(可爾姿) 創立二十六年遍及九十六個國家，二○○七年由日本代理引進台灣，為了更貼進台灣消費族群，Curves 台灣區執行長林宏遠用十一年時間將 Curves 在地化，深耕台灣。

林宏遠自二○○八年加盟後，在短時間內由分店經理升任至總經理，如今成為 Curves 台灣區執行長。當初 Curves 進駐台灣前三年只有十三間分店，至今全台已拓展至一百三十家，短短十一年間即躍身為台灣健身界的頂尖品牌，在競爭如此激烈的健身市場中，他是如何翻轉 Curves 這個女性健身品牌，著實令人好奇。

客群鎖定錯誤 初期展店困難

二○○七年林宏遠剛退伍時，投了很多工作履歷都沒有下文，面對謀職或創業問題之際，正巧碰到 Curves 正在徵求加盟主，剛好本身唸的是醫學相關科系，對於 Curves 提出運動能預防與減少疾病的理念不謀而合，於是果斷的以自己的存款，又向家人借資加盟進入 Curves。

一開始他在永和頂溪捷運站附近開了第一家永和福和店，開始他的創業之旅。在日本 Curves 會員是以家庭主婦或年長者居多，但台灣的健身族群大都以上班族為主，移植日本體系卻與台灣的目標族群水土不服。當時 Curves 在台灣只有十幾家分店，招牌不甚響亮，又碰到同業亞力山大健身房倒閉、金融海嘯以及 H1N1… 等衝擊，所以當時招募會員並不順利。

女性健身為號召 行銷策略翻轉奇蹟

面對保守的行銷策略以及傳承日本晚間八點就結束的營業模式，即便團隊在分店樓下發傳單，但真正拿著傳單來店裡諮詢的人卻少之又少。花了很多時間與力氣卻沒有成果，會員在店內運動也只是不斷重複在運動器材上，沒有任何行銷活動與獎勵方法，整個運動氛圍死氣沉沉，林宏遠驚覺必須大刀闊斧改變。「這樣下去只能等著關門！」他心裡這樣想著。

於是他化被動為主動，將傳單換成圖文並茂的樣式，讓人一目了然，開始在街頭與民眾面對面接觸訪問。此外，他深知顧客喜愛親自體驗的心理需求，於是將店內重新佈置並設計多樣式活動，主打「女性健身，每週三次、每次三十分鐘」為號召，邀請顧客親自來店體驗，並配合上班族的目標族群將營業結束時間調整至晚間九點，在動感音樂與運動氛圍的引領之下，會員數開始有了起色。

加盟 Curves 不到二年的時間，林宏遠靈活的經營方式和理念讓他的分店成為全台會員數最高的分店，同時被選為加盟店的聯合協會主席，此時，Curves 的台灣區總代理因業務需求而找上他，表達總部希望由他來擔任原先外籍督導的職缺安排。林宏遠卻表明：「我要做就做總經理，我不要只擔任督導！我希望能夠帶領 Curves 在台灣做到健身品牌第一，發光發熱！」看似狂妄的口氣，卻在強大的意志力與業務能力拓展下，成就 Curves 目前全台一百三十家分店、五萬餘會員，並在二○一七年勇奪台灣分店數最多的健身品牌榮耀。

用獎勵建立運動目標 阿嬤也能邁向 600T

跟著林宏遠走進 Curves 新莊中港店，這裡的場地沒有豪華游泳池、漂亮的裝潢設備，只有環狀十二套器材，卻富含「小心機」在內，簡單器材卻能打造會員不間斷的運動模式，讓人覺得很不可思議。

「培養運動習慣不需要很強的意志力，重要的是運動氛圍！」林宏遠斬釘截鐵地說道。他指指其中一名正在運動的會員─秋雯阿嬤，今年已經七十二歲，在 Curves 運動已有四年。七十二歲在 Curves 是相當少見的年齡，在日本 Curves 會員平均年齡是六十歲，在台灣則是三十至四十歲。

只見教練喊著秋雯阿嬤，讓她將卡片嗶了一下，電腦就響起了歡呼聲，「恭喜秋雯，今天是第六百次運動！」秋雯阿嬤興奮的拿著屬於她的六百次戰力 T-shirt，興致勃勃誓言將要挑戰 700T……，運動中的其他會員也吱吱喳喳地笑著，現場明顯地被「快樂運動」氛圍所渲染。

「來到這裡你不是阿嬤、不是媽媽，更不是誰的太太，你是個愛自己的女人。」林宏遠感性地說道。Curves 每一百次運動都有一件專屬會員紀念Ｔ恤，電腦的歡呼聲則是會員一百次、二百次、五百次甚至是一千次的里程紀錄，適時的給予獎勵或目標，讓女性朋友主動來運動，這比任何的促銷方式還要有用。

林宏遠透露一個業界的數字，以一個月為例，只有一○％的會員固定去健身房運動八至九次，換句話說，只有一○％的人有固定運動習慣。很多人常常繳了昂貴年費後，去沒幾次就放棄，「因為大型健身房，不適合沒有運動習慣的人」。

做自己！ 「Amaze Yourself」 讓自己驚艷！

而 Curves 的三十分鐘環狀運動模式，是經過設計，由暖身、肌力訓練、有氧、緩和到伸展，必須五項完整做到，才能在短短的時間內訓練肌力，增加基礎代謝，以增加身體的協調度，打造不胖的體質，並透過每月的量身，讓自己知道運動的成效。對於忙碌的上班族而言，Curves「省時間、有效率、安全好上手」，讓女生從此找不到藉口不運動。

「馬克吐溫說過：『生命中最重要的兩個日子，一是你的誕生之日，二是悟得你人生使命之日。』支持女性獲得健康快樂，並且讓所有從業人員獲得生活的平衡，從此成了我的使命。」林宏遠堅定地說。對於 Curves 的情感，林宏遠認為這不只是一份事業，更是對於健康志業的堅持，如同 Curves 標語「Amaze Yourself」，讓自己驚艷，只要有好的成效，來運動就是件開心的事，這是初衷也是他最想看到的結果。

來源：《理財周刊》 939 期

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