A股逼近2016年股災底！證監會今召開閉門會 徵詢分析師對市場看法

在中國股市一度逼近 2016 年股災底的敏感時機，中國媒體報導，今 (20) 日上午證監會召集券商分析師舉行閉門會議，了解市場看法。

《中國証券報》報導，證監會召集部分券商宏觀分析師和策略分析師舉行閉門會議，了解市場看法。據了解，監管部門並未做任何表態。不過，證監會選在目前 A 股接近 2016 年「股災底」2638.03 低點的當下召集分析師開會，說明目前市場震盪已經引起監管部門重視。

A 股早盤高開，之後雖有金融股奮力護盤，但無奈市場整體走勢疲軟，逐漸震盪向下，隨後鋼鐵、通訊等類股大幅拉升，帶動上証指數回暖。至於深証成指和創業板板指表現較弱，創業板指一度大跌近 2%。截止收盤，上証指數報 2698.47 點，漲幅 1.11%，深証成指報 8414.15 點，漲幅 0.68%；創業板指報 1435.69 點，漲幅 0.10%。

《上海證券報》報導，截至 8 月 19 日，滬深兩市的股票中已有 279 支跌破淨值，佔所有股票逾 8%。分析師表示，從歷史經驗來看，破淨股數量大增往往是市場階段底部的標誌之一。

光從市淨率的角度來看，目前市場築底已較充分，但何時才能走出底部還有很大不確定性。對於有意逢低布局破淨股的投資人來說，此時不僅要看淨資產，還要考量上市公司的實際獲利能力，從中選取基本面較好的優質公司。

天風證券策略團隊認為，以前一些本益比估值偏高的中小公司出現在本輪破淨名單中，反映了殼價值在下降，未來沒有基本面支撐的中小公司成交會越來越清淡。

另一方面，隨著金融監管、去槓桿和房地產調控持續進行，市場對金融地產股的預期比較悲觀，導致破淨現象較多。但天風證券認為對此無需悲觀，反而看好當前破淨潮下的金融地產股具備系統性投資機會。另外，部分週期性及消費性類股的龍頭企業，也具備潛在投資機會。