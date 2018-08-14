明晟：A股納入因子提升至5% 中興通訊加入MSCI兩大中國指數

明晟公司發布了 2018 年 8 月指數評估報告，將實施中國 A 股部分納入明晟 MSCI 中國指數的第二步，納入因子從 2.5% 提升至 5%，提升後占明晟新興市場指數的權重為 0.75%。

在納入因子調整後，會有 10 隻中國 A 股新增加入明晟中國指數，令中國 A 股納入該指數的數量整體為 236 隻個股。

本次評估決定，將有 13 隻個股加入明晟中國全股票指數（MSCI China All Shares Index），沒有個股被剔除。其中新增的三隻市值最大個股均為 A 股，分別是中國神華、中國聯合網路和恆力石化。

其他新增加入明晟中國全股票指數的還有：中概股寶尊電商、中華企業（A 股）、碧桂園服務控股有限公司、國電電力（A 股）、綠城服務、華虹半導體、揚農化工（A 股）、國電南瑞（A 股）、TCL 集團（A 股）和中興通訊（A 股）。

（上圖來自明晟指數官網公告）

明晟中國 A 股在岸指數（MSCI China A Onshore Index）調整力度也很大，有 5 隻新增個股，3 隻個股被剔除。其中三隻新增最大市值個股為中興通訊、中華企業和揚農化工。

（上圖來自明晟指數官網公告）

明晟表示，所有納入將於 2018 年 8 月 31 日收盤時生效。下一次半年度指數評估日期為 2018 年 11 月 13 日。

A 股在今年 6 月 1 日正式被納入 MSCI 新興市場指數，代表中國的金融開放進程正全方位加速，並進一步順應了國際投資者的投資需求。證監會副主席方星海曾在初步納入後表示，A 股納入 MSCI 因子可以擴大到 15% 至 20%。

歷史性入摩之後，A 股或將加入又一國際指數：富時羅素 FTSE Russell。該公司 CEO 表示，若富時羅素決定 9 月將 A 股納入旗艦指數，屆時給予 A 股的權重可能高於競爭對手明晟 MSCI。

對於 A 股提升明晟納入因子，以及可能加入富時羅素的解讀，機構投資者普遍認為存在三大利多：帶來海外資金增量，為 A 股注入新動能；從其他海外新興市場加入 MSCI 後一年的平均收益，可推斷 A 股後市可期；改善市場環境。從當前的數據看，已經可以看到海外資金增量的蹤跡。