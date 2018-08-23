123年裡第六次：美股發出了罕見的「賣出」信號

美國財經媒體 MarketWatch 在一篇專欄文章中稱，一項擁有百年曆史的精準美股風險指標，在 1895 年以來發出了第六次賣出信號，或預示美股將觸頂並崩跌至少 50%。

而本周三（8 月 22 日），以標普 500 指數為代表的美股牛市剛滿 3453 天，超越了科網泡沫破滅之前（1990 年 10 月 - 2000 年 3 月）的史上最長牛市紀錄，期間基準股指累漲 320%。

這項風險指標由《忠告》（Sound Advice）時事通訊編輯 Gray Cardiff 提出，被稱為「忠告風險指標」，衡量標普 500 指數股價與美國新屋價格中位數的比值。目前這一比值升破 2.0，上一次出現是 1998 年，兩年後美國科網泡沫就被戳破了。

據機構 Hulbert Financial Digest 計算，截至 7 月 31 日的此前 20 年中，Cardiff 模型投資組合的年化回報率，比標普 500 指數總回報率高出 2.4 個百分點。更重要的是，這一風險指標不會「馬後炮」地修正數據，令其符合以往的股市觸頂規律，這一指標最起碼在 1990 年代初就按時公開披露。

Cardiff 表示，這一指標衡量了風險更高的兩個主要大類資產——股市和房地產市場之間資本博弈的動態。當該指標升破 2.0 時，意味著股市吸收了更大比例的可得投資資本，超過了經濟狀況可以合理化的程度，因此代表「股市正處於即將下跌的危險中」。

但這一指標主要被用來衡量時長至少 10 年的「超級周期」開始與結束等宏觀時點，不能作為短期的市場擇時工具。雖然歷史上每一次該指標「賣出」信號出現後，都伴隨了股市顯著回落或崩跌，美股更可能在信號出現後保持高位或繼續上漲幾個月，甚至是幾年，即投資者還有時間準備。

雖然投資者對本輪美股牛市是否為史上最長，存在諸多爭議，不可否認的是，美股從 2009 年 3 月起完成築底，隨後保持反彈態勢至今，令這輪超級周期堅定邁過了第九年的門檻。Cardiff 表示，築底完成時的風險指標處於歷史低位 0.77，僅為現有水平的 1/3。

當「賣出」信號已經浮現時，他的建議是開啟反向操作，例如買入做空標普 500 大盤的 ETF，並重新投資房地產信託基金 REITs 等。此外，由耶魯大學教授、諾貝爾經濟學獎得主 Robert Shiller 提出的更著名精確指標——周期性調整本益比（CAPE）早就顯示了「賣出」信號，理應引起重視。