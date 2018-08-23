圖解易車Q2財報：單季度扭轉虧損，會計調整風浪平息

8 月 22 日美股盤前易車發布 2018Q2 財報，受此財報影響，易車開盤上漲 2.16%。

圖片來源：Yahoo

易車（NYSE：BITA）周三公布財報，財報顯示，易車 2018 年第第二季凈收入 25.60 億元（約合 3.88 億美元），年增率增長 28.5%。

此前公司對於 Q2 營收的展望區間為 24.7-25.2 億元，營收超出預告區間上限，超預期。凈利潤 0.27 億（約合 0.04 億美元），扭轉虧損為盈。公司 18Q3 指引營收區間為 26.6 億 - 27.1 億，年增率增長 22.9%-25.2%。

易車 Q1 虧損擴大的一個主要原因是會計準則的變化。2018 年起易鑫採用了國際財務報告準則第 9 號，遵循預期損失制，對所有包括尚未逾期的營收融資租賃款項進行撥備，合計有 1.3 億元被計入支出。

易車 Q2 的營收和凈利潤情況

財報顯示，易車 Q2 實現營收為 25.60 億元，年增率增長 18%，環比增長 18%。年增率增速較 16 年 Q2 的 32% 和 17 年 Q2 的 55% 下滑明顯，分別下滑了 14 和 37 個百分點。公司經營有季節性規律，第一季由於春節原因屬於淡季，因此 Q1 通常營業收入基數較低，Q2 恢復正常之後會出現較快的環比增速。16Q2 環比增長 32%，17Q2 環比增長 55%。18Q2 環比增速為 18%，放緩比較明顯。

圖：易車季度營收（億元）

來源：公司公告，見聞整理

易車 Q2 凈虧損 0.27 億，成功扭轉虧損。由於會計準則調整造成的一次性衝擊消退。

圖：易車季度凈利潤（億元）

來源：公司公告，見聞整理

以下是 2018Q2 的詳細數據：

收入構成

易車的業務主要分為三部分：廣告和訂閱服務，交易服務，數位行銷解決方案。從業務構成的比例來看，交易服務已經成為了公司最主要的收入來源，2018 年 Q2 的交易服務的收入占比已經達到 50%，較 2017 年同期提高了 8 個百分點。而廣告和訂閱收入占比經過持續下降後 Q2 迎來反彈，占比較 Q1 提升了 6 個百分點至 42%，市場解決方案的占比總體保持穩定。

圖：易車業務收入構成

來源：公司公告，見聞整理

分業務來看，公司廣告和訂閱服務 2018Q2 實現收入 10.7 億元，年增率增長 16%。近四個季度增速穩定。

圖：廣告和訂閱收入（億元）

來源：公司公告，見聞整理

公司交易服務收入 2018Q2 實現收入 12.7 億元，年增率 50%。本季度，易鑫一共完成 103000 個汽車交易，實現營收 13.4 億，毛利潤 6.51 億，凈利潤 0.25 億。汽車交易數量較 Q1 的 110000 輛小幅下滑 6.3%。

根據中汽協發布的中國汽車產銷量數據，2018 年 1-6 月全國汽車產銷分別完成 1405.8 萬輛和 1406.6 萬輛，產銷量年增率增長 4.2% 和 5.6%，銷量增速高於上年同期 1.8 個百分點。第一季的產銷量分別為 702.2 萬輛和 718.3 萬輛，年增率下降 1.4% 和增長 2.8%。第二季行業整體表現優於第一季。但從總體趨勢來看，中國汽車行業的需求正在走弱，行業競爭更加激烈。

圖：交易服務收入（億元）

來源：公司公告，見聞整理

數位行銷解決方案 2018Q2 收入 2.2 億元，年增率下滑 1%。

圖：營銷解決方案收入（億元）

來源：公司公告，見聞整理

成本費用拆分

易車 2018Q2 營業成本 9.41 億元，年增率增長 22%，環比增長 15%。成本增速略快於收入增速。

圖：營業成本（億元）

來源：公司公告，見聞整理

公司 2018Q2 營運費用 15.16 億元，年增率增長 9%。主要分為兩塊，銷售 / 管理費用，研發費用。其中銷售 / 管理費用 2018 年 Q2 為 13.98 億元，銷售管理費用占收入的比例為 55%，較 Q1 的 70%，出現了明顯下降。研發費用 2018 年 Q2 為 1.63 億元，占收入的比例為 6%，研發占比較小，且變化不大。

圖：銷售管理和研發費用（億元）

來源：公司公告，見聞整理

毛利潤方面，公司 2018 年 Q2 毛利潤 16.23 億，年增率 16%，環比 20%，毛利潤總體保持增長，主要來源於易鑫的交易服務。毛利率回升 1 個百分點，較 17Q4 最低的 59% 提升了 4 個百分點，有反彈趨勢。

圖：毛利潤（億元）和毛利率

來源：公司公告，見聞整理

結語

CEO 張序安曾表示：公司大力執行三個戰略方向，加強易車和易鑫的協同關係，整合內容和用戶社群，優化技術和大數據能力。Q1 易鑫投資 Yusheng2.6 億美金，達成了一個 20 年的合作協議，同時戰略投資的還有騰訊和京東。此舉有望提升 Yusheng 在中國二手車市場的競爭力，也讓易鑫獲得了相關的二手車數據，有利於易鑫的交易業務發展。

在張序安的規劃中，要挖掘 3000 萬易車用戶的數據價值，布局汽車的完整生命周期，搭建連接車、連接用戶的大生態，然後將這些連接資產開放給汽車品牌。18Q2 財報扭轉虧損是有望提振市場信心，但易車整體收入增速的放緩，加上公司未在財報中公開用戶的相關數據，有理由懷疑用戶數量遇到了瓶頸，挖掘存量用戶的價值成了不得已的選擇。

願景是美好的，但易車長期走向何方，業績天花板有多高，還要看未來戰略和戰術層面的落實。