河野太郎：美日談判前 需先糾正川普「大錯特錯」的誤解
鉅亨網編輯林羿君 2025-04-23 11:30
前日本數位大臣河野太郎表示，在日本與華府進行貿易談判之前，日本當局必須先糾正川普總統的幾個誤解。
河野表示，川普總統可能會根據市場反應改變立場，他所引用的事實和數據都大錯特錯。所以必要先糾正他的誤解，才能提出我們的方案。」
他回憶道，川普第一任期內隨時任首相安倍晉三訪問華盛頓時，也曾對美日安全同盟和日本汽車業表達類似的誤解。時任日本外務大臣的河野表示，錯誤的假設已經被修正，但現在需要再次修正。
河野重申，現在的情勢感覺「似曾相似」。
日本即將與美國展開第二輪貿易談判。河野太郎表示，日本肯定有需要完成這場談判，但不應操之過急，強調與地區安全相關的議題不應納在貿易談判當中；如何最佳地處理與中國的關係，亦應另行處理。
他認為，日本需要非常謹慎地面對經濟安全議題，以及涉及中國的供應鏈問題。
日本代表團本周正在北京訪問，執政黨聯盟夥伴公明黨黨首齊藤鐵夫預計將向中國國家主席習近平遞交一封來自首相石破茂的親筆信。此舉凸顯了日本在中國這一最大貿易夥伴與美國這一唯一正式安全盟友之間尋求關係平衡的努力。
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