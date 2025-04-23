河野太郎：美日談判前 需先糾正川普「大錯特錯」的誤解

鉅亨網編輯林羿君 2025-04-23 11:30

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前日本數位大臣河野太郎表示，在日本與華府進行貿易談判之前，日本當局必須先糾正川普總統的幾個誤解。

河野表示，川普總統可能會根據市場反應改變立場，他所引用的事實和數據都大錯特錯。所以必要先糾正他的誤解，才能提出我們的方案。」

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他回憶道，川普第一任期內隨時任首相安倍晉三訪問華盛頓時，也曾對美日安全同盟和日本汽車業表達類似的誤解。時任日本外務大臣的河野表示，錯誤的假設已經被修正，但現在需要再次修正。

河野重申，現在的情勢感覺「似曾相似」。

日本即將與美國展開第二輪貿易談判。河野太郎表示，日本肯定有需要完成這場談判，但不應操之過急，強調與地區安全相關的議題不應納在貿易談判當中；如何最佳地處理與中國的關係，亦應另行處理。

他認為，日本需要非常謹慎地面對經濟安全議題，以及涉及中國的供應鏈問題。