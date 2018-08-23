〈美股創最長牛市〉歡慶美國最長牛市 庫克喜迎1.2億美元入袋

隨著 S&P500 牛市達 3453 天創歷史最長，未來兩天股市若無劇烈變化，料本週五 (24 日) 蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 將獲總價 1.2 億美元的股票獎金。

昨日 (22 日) 蘋果 (APPL-US) 股價微漲 0.0047%，來到每股 215.05 美元，近一年蘋果股價上漲近 35%。

昨日蘋果股價微漲 0.0047%，來到每股 215.05 美元。

作為薪酬合約計畫的一部分，蘋果公司在過去 3 年中的股票市場報酬率超過至少三分之二的公司，庫克將能額外獲得最高 28 萬股股票，而應庫克幾年前提出的修改要求，蘋果董事會的薪酬委員會將其中約三分之一的股份與蘋果相對於 S&P 500 指數的表現掛鉤。

隨著 S&P 500 牛市達 3453 天創歷史最長，蘋果在過去 12 個月股價上漲近 35%，S&P500 成份股中排在第 81 百分位。未來兩天若無發生大規模金融崩盤事件，庫克將喜迎總價 1.2 億美元的股票獎勵金。

庫克年年幾乎都會贏得這份巨額的股票獎金，預料這將是庫克連續第五年獲得的最高獎勵。

據彭博社報導，庫克目前身價約 7 億美元。

庫克以身作則長期推動公益，帶動企業優良文化。(圖：AFP)

庫克長期積極推動公益，此前曾表示，他打算將大部分財富捐給慈善機構。美國證券交易委員會 (SEC) 的一份文件顯示，本週他已捐贈了大約 500 萬美元的股票捐給慈善機構。

2011 年 8 月 24 日蘋果執行長庫克走馬上任，晃眼 7 年已過去，一路打造後賈克斯時代，引領蘋果一路前行。

蘋果在本月初受最新財報激勵，帶動股價飆漲，市值衝破 1 兆美元，讓蘋果成為美國史上第一家衝破 1 兆美元的公司，庫克近幾年居中扮演的角色功不可沒。