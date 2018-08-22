攻資安領域 台灣大、灰域、網創合推CDN服務

電信業面臨傳統語音營收下滑的窘境，紛紛發展加值服務，以挹注營運，鎖定數位經濟發展商機，台灣大 (3045-TW) 今 (22) 日宣布與灰域科技、網創資訊兩大合作夥伴，共同推出 CDN(Content delivery network，內容傳遞網路)服務，協助企業客戶網站加速，提供 DDoS 防禦服務及 WAF All-in-one 解決方案，提升網站存取速度同時加強安全性。

台灣大指出，數位經濟發展下，網站存取速度變得相當重要，根據網路的八秒定律，用戶瀏覽網站時若網頁存取時間超過 8 秒，將有 7 成用戶不耐等待，造成企業潛在客戶流失；此外，企業網路可能因遭到資安攻擊造成服務中斷，除了有形營運損失，更影響無形商譽。

台灣大商務服務營運長吳傳輝表示，雲端服務、萬物聯網時代，網站存取速度是最基本也最重要的基礎，透過與灰域、網創共同建構 CDN 服務，不僅提供國內企業客戶最快網站存取速度，更讓國外用戶觀看台灣的網站時，能透過灰域建置在東亞、美洲、歐洲、中東等世界各地的服務節點，大幅提升企業客戶的網站存取速度。

台灣大表示，CDN 是一種網路傳輸的快取機制，利用最靠近使用者的服務節點，快速傳遞影音、圖片、應用程式等檔案，提高網路存取速度，CDN 可根據用戶所在位置，選擇最近的節點提供服務，大幅節省連線時間。