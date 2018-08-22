新鮮人投入職場 7月失業率3.81%創近1年高點

主計總處今 (22) 日公布 7 月失業率為 3.81%，創去年 9 月以來高點，主要是因畢業季新鮮人投入職場所致，主計總處認為此屬正常現象；而今年前 7 月失業率平均為 3.68%，年減 0.08 個百分點，顯示目前勞動市場處於穩定狀態。

台灣近 10 年失業率變化。(圖：取自中華民國統計資訊網)

7 月失業率 3.81%，較上月上升 0.11 百分點，但較去年同期下滑 0.03 個百分點。

主計總處指出，7 月失業人數 45 萬 3000 人，較上月增加 1 萬 4000 人，其中，受應屆畢業生投入尋職行列影響，初次尋職失業者增加 1 萬 1000 人，因對原有工作不滿意及季節性或臨時性工作結束而失業者均增加 1000 人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者則減少 1000 人。

與去年同期相比，7 月失業人數減少 1000 人；而前 7 月失業人數平均為 43 萬 6000 人，年減 7000 人。

從就業面來看，7 月就業人數為 1144 萬 3000 人，月增 2 萬 5000 人或 0.22%，主因應屆畢業生和暑期工讀生投入勞動市場，也較去年同期增 8 萬 3000 人或 0.73%。

前 7 月就業人數平均為 1141 萬 2000 人，年增 8 萬 4000 人或 0.75%。

觀察鄰近主要國家 (地區) 最新失業狀況，南韓 (6 月) 為 3.7%、香港 (7 月)2.8%、日本 (6 月)2.4%，新加坡 (第 2 季)2.1%。