我國Q2金融帳連續流出32季 累計金額逾11兆元

台灣央行今 (20) 日公布第 2 季國際收支，金融帳淨流出 (金融帳淨資產增加)126.4 億美元，續創史上最長淨流出紀錄，長達 32 季，累計金額已高達 3804.2 億美元 (約新台幣 11.71 兆元)，但就單季來看，不僅連 2 季縮小淨流出幅度，也創 2016 年第 2 季以來單季低點。

央行說明，第 2 季金融帳淨流出主要是因證券投資淨資產增加 218.8 億美元，其中，由於保險公司投資國外債務證券增加，使居民對外證券投資淨增加 153.9 億美元，不過，由於外資減持台股，非居民證券投資淨減少 64.9 億美元。

另一方面，第 2 季經常帳順差 178.2 億美元，較去年同期增加 4.8 億美元或 2.8%。

其中，商品貿易順差為 194.1 億美元，年增 19.1 億美元，央行說明，主要是因出口受全球經濟穩健成長和新興科技應用帶動電子零組件需求擴增影響，年增 70.7 億美元；而進口因出口引申需求擴增，加上國際原物料價格上揚，年增 51.6 億美元。

累計今年上半年，經常帳順差 371.7 億美元，金融帳淨資產增加 283.2 億美元，央行準備資產增加 69.2 億美元。

央行再次強調，經常帳有順差的國家，如日本、新加坡、南韓、德國、俄羅斯及中華民國等，其金融帳淨資產多呈增加。