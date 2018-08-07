失業率可能降至1953年以來新低 高盛、大摩調升美經濟前景

近期樂觀的經濟數據，使高盛 (Goldman Sachs) 和摩根士丹利 (Morgan Stanley 上調美國 2018 年的經濟預測前景，預期國內生產總值 (GDP) 至少會上漲 3%，且高盛認為失業率將降至 1953 年以來新低，而貿易戰的影響有限。



高盛上調 GDP 預測與下修失業率預測

此兩間機構上調經濟增長前景，意味著美國政府祭出的經濟刺激計劃效益，在先前遭低估，摩根士丹利的經濟學家 Ellen Zentner 在給客戶的預測中表示，「2018 年第 2 季 GDP 報告和全面的年度基準修訂，顯現出國內經濟活動正處於比我們預期更為有利的背景，幾乎所有決定 GDP 走向的核心要素，皆有上行空間。」

華爾街機構仍在消化 7 月底發布的 GDP 報告，第二季經濟增長按年率達 4.1%，為 4 年來最大增幅，而儲蓄率在修訂後，從 3% 大幅上調致 7%，可能代表著需求在未來仍有增長空間。

儘管美國 7 月非農就業人口增加 15.7 萬人，低於分析師預期，但 5 月與 6 月的非農就業人數數據大幅上修，增加就業人數達 5.9 萬，且大部分的就業機會屬於薪資較高的行業，最終應可幫助美國經濟擺脫長達 10 年的工資衰退。

美國商務部經濟分析局公布新修訂數據，使摩根士丹利將 2018 年的 GDP 預測從 2.5% 上修至 3%，但將 2019 年的預測從 2.1% 下調至 2%，他們認為減稅和財政支出增加的影響將在明年開始慢慢消退。



高盛則預測 2018 年第 3 季 GDP 將增長 3.3%，並將第 4 季的預期上調至 2.5%，全年 GDP 增長平均值將達到 3.15%，高盛其 2019 年的 GDP 增長預期從 1.75% 上調至 2%。



除了上調 GDP 預測之外，高盛認為失業率將在 2020 年時下降至 3%，若預測正確，此數值將為 1953 年以來最低的水平。

高盛和摩根士丹利的經濟學家皆認為，聯準會將持續升息。高盛的首席經濟學家 Jan Hatzius 表示，穩健的增長數據使聯準會有信心繼續升息，預測今年將再升息 2 碼。

大摩的 Zentner 亦認為今年還會再升息兩次，並且預測在升息循環停止之前，聯準會應會再升息 3 碼。