【大行報告】大摩給予吉利汽車(00175-HK)20元

吉利汽車(00175-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，集團錄得收益約537.09億元人民幣(單位下同)，同比增長36.2%；公司股權持有人應佔溢利66.7億元，同比增長53.6%；每股基本盈利74.33分，不派息。

摩根士丹利指吉利汽車上半年純利勝預期，收入大升36%至537億元，毛利大幅改善102點子，至20.2%，因銷售結構改善。大摩維持吉利「中性」投資評級，目標價20元。

吉利汽車上半年合共銷售76.663萬部汽車，按年升44%。公司在業績報告中稱，市場對公司本年度餘下時間即將推出的新款車型反應良好，管理團隊極有信心完成並有望超越全年158萬部的銷量目標，並重申力爭在2020年或之前達到200萬部總銷量的目標。

對於中美近期因貿易摩擦出現不確定性、人民幣兌美元貶值及中國乘用車市場需求增長放緩等挑戰，吉利汽車表示，公司過去數年已適時轉型，應已使其作好充分準備應對該等挑戰。此外，公司甚少依賴進口組件及出口銷售，故此目前貿易糾紛對其營運的影響應該微不足道。

業績勝預期，又不怕中美貿易磨擦，但股價午後一度低見16.06元，其後回升，現報升0.977元，升0.977%。。



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