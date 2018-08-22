日系與木的衝撞 創造清新療癒的呼吸宅

【文 / 住展雜誌】

現代日系設計的細膩，別出心裁的創意，一堆一砌玩轉「木」的自然元素，蔓延有機的空間語彙，與之共生，在繁華都會中，覓一份舒適無壓的生活美學……

日式風格裝修的特點是淡雅、簡潔，一般採用清晰的線條，強調自然色彩的沉靜和清爽，使居室的佈置帶給人以優雅、清潔，進而凸顯收納機能較強的立體感。本案「璟都柏悅」的實品屋，即以妥善利用空間，放大視覺的設計，細膩且別出心裁地規劃出每個空間的機能場域，創造出公共空間與私領域兩種相同基底卻不同氛圍的格調，勾勒出舒適的清新小宅，使居住在內的人們，能夠與自然的「木」共同呼吸，掌握自己的生活步調，賦予栩栩如生的住家品質。

座落於桃園市桃園區的「璟都柏悅」，位處司法園區第一排，緊臨桃園市藝文特區與市府特區雙商圈，坐擁千坪大公園，而樓高 21 層、前衛的流線型建築外觀，搭配光雕，成為桃園市城市天際線的一個焦點。

日系休閒的細膩生活美學

一直以來，日系休閒的裝潢設計都是許多人的首選，其原因相當簡單，就是日系休閒風所創造出來的生活環境，讓人感到放鬆、自在、沒有壓力，使結束忙碌一天的人們回到家中時，就像是被一雙溫暖的雙臂擁抱著迎接一樣，能夠以最自然的方式，療癒人心，使人們得以得到充分的休息，又可以感受到那簡易、不造作的美學。「璟都柏悅」正是秉持著這樣的理念，終打造出輕鬆、無壓的療癒宅。

而本案的裝潢設計中，除了讓人感到自在的特色外，也隱藏了日本美學的小細膩、新設計與特殊搭配；木製家具與淺色調的天花板及牆面搭配，使整體空間的溫度彷彿能夠自動調節至最合宜的感官，客廳內的灰色系布料沙發與米色絨毛地毯，將舒適度提升到另一個層次。牆上看似隨意掛置的畫框，卻與一旁不規則的木板長櫃互相呼應，失序碰上不工整，意外讓人感到無比愜意。

餐廳方面，吊燈像是一顆顆透明的泡泡，能夠輕盈、均衡地將光線灑滿整個區域，而那逗趣粉色調的餐桌椅組合，如同天外飛來的淘氣仙子融入於此活潑有趣。特別的是，廚具選用 Panasonic 櫃門，採用專利的地震防落安全扣設計，發生地震及劇烈搖晃時會自動上鎖以防止碗盤跌落，將居家的安全都考慮進去。

另外，玄關一側設置了一面黑板牆，家人們不僅能夠在上面記錄生活故事，那身深綠色的牆上還嵌入了多肉植物與豆子裝置藝術，與其稱他為黑板牆，不如稱之為會呼吸的有機牆或許還更合適。日式生活設計，創造出外表與內在兼顧的生活空間，不僅具有美感外，實際機能上，也絕不馬虎。

最佳配角─木造元素

在「璟都柏悅」的裝潢設計中，使用了不少的木頭元素，雖然不是主角，但卻能夠襯托出整體空間的氛圍，絕對是最佳的配角。淺色、簡約、樸素的木作家具包括：貼皮木地板、木造小桌、木造躺椅、木質隔板等，使人們生活於其中時，有種貼近田園，創造出清新、無負擔的氛圍；在視覺上也呈現出一種柔和的觀感，平時的緊張感，頓時解開，得以療癒。

客廳與餐廳之間原先就並無阻隔，乃一開放空間，設計團隊於兩個空間內皆使用了貼皮木地板，使兩個空間完全連通在一起，形成無阻隔且視覺效果上更寬敞的開放空間。餐桌的木製粉色系餐桌、椅，帶來了一些活潑的空氣，於此用餐時都能夠感受到那股溫暖、甜滋滋猶如棉花糖般的味道。玄關的大片木牆，無論是出門時或是剛返家都能有種清新、自然的氛圍，而且它不僅僅是片木牆，更是面能夠作為吊掛衣物、帽飾的牆，好看又兼具功能的設計，又添一筆。

個人空間不同的氛圍

臥室與客廳風格乍看下似乎不同，仔細一看才發現原來是餐廳與客廳相互交融產生的新風格。其中一間以淡黃色的牆配上暖色的燈光及大量的木製家具包含：木製床版、木製床頭櫃、木製梳化櫃，使得整個房間顯得和煦、有朝氣，而深藍色的床頭板墊、抱枕與床尾巾平衡了顏色的溫度；另一間臥室上半部使用了鵝白色的牆來搭配下半部牆的深藍色，也同時呼應了窗簾及抱枕的色系，整個空間內以鵝白、深藍及木製家具的原木色組成，三者各自平衡不搶戲，創造出舒適的個人空間。

「璟都柏悅」運用收納及色系調和，放大小坪數空間的視覺，細膩且別出心裁地規劃每個空間，創造出公共空間與個人空間兩種相同基底卻不同氛圍的場域，勾勒出舒適的清新小宅，使居住在內的人們，能夠與「木」共同呼吸，掌握自己的生活步調。

設計檔案

房屋座落：桃園市桃園區

房屋型態：「璟都柏悅」實品屋

設計坪數：31 坪

室內格局：2 房 2 廳 1 衛

主要建材：布料沙發、貼皮木地板、系統廚具

投資興建：璟都機構、璟富開發

企劃銷售：誼鼎廣告

洽詢電話：03-3016788

本文摘自 2018 年 8 月 5 日出刊之《住展雜誌》436 期設計與裝潢單元，同期內容除本文外，並有「獵地狂潮襲捲北台灣」、「三鶯線潛力站出來！」、「A7 重劃區躍居房市新寶地」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 436 期

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