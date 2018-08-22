【文 / 住展雜誌】

今年縣市長大選已經開打，大馬路邊許許多多的建案看板，都已逐漸換成候選人的廣告看板；大街小巷裡、菜市場中，也已經有部份候選人糾眾在掃街拜票。

現在打開電視，尤其是新聞台，播放的新聞、討論的內容，除了選舉，還是選舉。以前時常看到的房地產新聞，好像消失了一樣。事實上，這一點都不奇怪，因為台灣人高度熱衷選舉，只要到了選舉年，全民瘋選舉成為預期中的現象，今年應該也不例外。

有趣的是，因為台灣人關心政治，所以房地產買賣總會在選前進入休眠狀態，等到選後就會回神好轉，幾乎成為千篇一律的劇本。箇中原因，或許是民眾選前把專注力投放在選舉上，買房的事再等等；也或許要看選舉結果如何，再決定該不該買房子。

因此，今年下半年到大選前，房市表現平淡或許不會讓人太意外，如果成交熱絡那才叫奇怪。而在選前這段時間內，通常是買房議價最有利的階段，因為看房、買房的人少，所以能談到的條件就更優渥。

如果您想買房子，不妨把握下半年黃金購屋時間，多多利用本期特別企劃的「三鶯線潛力站出來」、「優質二房照過來」、「重劃區躍居房市新寶地」、「北北桃捷運宅 首購族也買得起」等相關報導，從中選到最優質、最划算、最保值的房子。

至於現在買房適不適合、選後房市怎麼走？或許我們可以從建商動態看出一些跡象。在本期「獵地狂潮襲捲北台灣」一文中，多位專家深入剖析建商為什麼大舉買地，是不是在替房市反彈作準備呢？答案值得摸索。

不管您支持的候選人是誰，別忘了，誰當選都不會幫助您買房；要買房，還是得靠自己！《住展》願意當您的大靠山，幫您蒐集北台灣上千筆建案資訊；看《住展》，買好房，所有市場訊息不漏接。祝您選前能買到超值好房！

本文摘自 2018 年 8 月 5 日出刊之《住展雜誌》436 期編輯脈動單元，同期內容除本文外，並有「獵地狂潮襲捲北台灣」、「三鶯線潛力站出來！」、「A7 重劃區躍居房市新寶地」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 436 期

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