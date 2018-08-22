中國釋出善意穩定關係 川普打槍：中國被寵壞了

儘管中國釋出善意要盡快穩定兩國關係，中美重啟談判將於今日 (22 日) 恢復，然而美國總統川普並未表現出緩和兩國關係的跡象。

由於美國和中國談判代表之間的貿易談判將於週三 (22 日) 恢復，美國總統唐納德川普沒有表現出緩和北京壓力的跡象。華府會談的第二天，即週四 (23 日) 午夜之後，美國將對價值 160 億美元中國輸美商品新一輪 25% 關稅似乎將如期生效，中國已承諾會立即做出回應。

川普週一 (20 日) 接受美媒專訪時表示，解決與中國之間的歧意將「需要時間，因為長期以來中國從中得利太多，中國被寵壞了。」

應美方邀約，中國商務部副部長王守文率領的中國代表團將於 22-23 日美國華府會見美國財政部副部長馬爾帕 (David Malpass) 率領的美國代表團。視為強硬派的貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 領導的美國貿易代表辦公室才握有實權。美財政部實際無法影響貿易政策。

這次中美重啟會議主要目的是摸清雙方立場，華盛頓智庫戰略與國際研究中心的 Scott Kennedy 接受日媒採訪時稱，「不對的人和政府機構將會面，充其量只是對兩國立場進行理解，但也有可能引起誤解，特別是美方營造出錯誤的印象，即如果中國增加進口美國商品並中國提供含糊承諾將保衛智慧財產權，貿易戰就會喊停。」

Robert Lighthizer 和川普經貿顧問納瓦洛 (Peter Navarro) 屬於白宮對中國的鷹派。他們一直忌憚和批評北京的《中國製造 2025》計劃，中國公司涉嫌侵犯智慧財產權。預計中國不會這方面都給予讓步。

川普政府的貿易鴿派由財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 領導，更關注金融市場的穩定性並支持與中國磋商而不是對抗。

白宮內部人士表示，到目前為止，鴿派並未贏得鷹派的支持。

在中國拿出具體方案前，川普將繼續打壓中國。(圖：AFP)

消息人士表示，川普是生意人，在中國拿出具體方案前，川普將繼續打壓中國。

雖然中國也不太可能同意對美進行任何重大讓步，但中國希望避免經濟放緩和引發金融動盪。這次中國政府似乎想透過這次交談，防止兩國貿易糾紛升級，同時也為長期鬥爭做好準備。

中國政府顧問稱，習近平已指示其副手儘快穩定中美關係。

中國外交部發言人陸慷週二 (21 日) 表示，「國家元首之間的高層級交往，在領導兩國關係發展方面始終發揮著重要作用」。

但更多的會談機會即將來臨。11 月中將在亞太經濟合作組織論壇的領導人高峰會上碰到面，緊接 11 月底在布宜諾斯艾利斯 G20 領導人會議還會再次碰面。

此外，美國政府計劃對價值 2000 億美元的中國產品徵收關稅，美國貿易代表辦公室週一 (20 日) 開始舉辦聽證會。約有 360 家公司和貿易協會官員出席，解釋企業當前處境與看法，目前參與者普遍要求免除關稅，認為關稅將損害商業前景。

47 Brand LLC 全球供應鏈副總裁 Jim Day 表示，如果他們的產品受到關稅的限制，該公司可能不得不裁員。