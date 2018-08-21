為貿易持久戰表態！川普：對美中重啟談判不抱過多期望

週一 (20 日) 美國總統川普接受《路透社》專訪表示，本週即將在華府展開的中美貿易談判，他預計不會有太大進展，也為兩國貿易持久戰表態。

中國應美方財政部邀約，將於 22-23 日赴美國華府重啟談判，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文領軍的中方團隊將和美方代表團由美國財政部副部長馬爾帕斯 (David Malpass) 共同商討貿易議題。

目前兩國正積極為 11 月登場的川習會最好準備，希望能解決為僵持已久的中美貿易戰帶來轉機。

然而，週一 (20 日) 川普在接受《路透社》採訪時稱，他對結束與中國的貿易糾紛沒有訂定時間表。我喜歡他們 (中國)，但對貿易戰我有寬廣的視野。

川普表示，中國談判代表將很快抵達，他並未對這場官員層級的磋商抱有「過多期望」。

中斷三個月重啟中美談判起因在於，月初美國對共 279 項總價 160 億美元的中國輸美商品，課徵 25% 的高額關稅，預定 8 月 23 日起生效，隨即中國不甘示弱比照辦理，對美宣布同等報復性關稅。這次 22-23 日為期兩天的美中談判可謂槍口下的談判，外界都在觀望是否兩國會對關稅決策帶來轉機。

此外，美國貿易代表辦公室本周也將對從中國進口的額外 2000 億美元商品舉行聽證會，根據外媒報導，川普政府擬把這次的關稅稅率從原先的 10% 提高到 25%，對北京加壓，預計在 8 月 30 日完成諮詢期。