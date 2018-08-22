貿易談判優先？川普汽車關稅調查結果延遲出爐

川普的關稅走的是「邊打邊談」路線。

美東時間 21 日本周二，據華爾街日報報導，美國商務部長羅斯周一接受其採訪時稱，現在不清楚調查是否徵收汽車關稅的報告會不會在本月底發布。他說，推遲出爐是因為考慮到美國在同墨西哥、加拿大和歐盟磋商。

羅斯還暗示，整理國內外反對關稅的汽車企業遞交的材料所需時間比預期的多，這些企業表示關稅推升了消費者和自身供應鏈的成本。「我們收到汽車公司的詳細問卷調查，頁數相當多，無法一下子準備好。我們 8 月的時間就要用完了。」

以上說法意味著，川普政府的整個汽車關稅計劃時間表都要延後。

今年 7 月下旬華爾街見聞援引華盛頓郵報消息稱，多位川普的高級經濟顧問認為，川普計劃今年晚些時候對接近 2000 億美元美國進口汽車徵收 25% 的關稅。這意味著川普將對所有進口汽車徵稅，因為據美國官方數據，去年美國進口汽車總值達創紀錄的 1920 億美元。

羅斯上述訪談消息公布後，去年美國最大進口汽車國墨西哥的貨幣走高，美元兌墨西哥比索刷新日低至 18.86，日內跌幅擴大到 0.7% 以上。

另一主要汽車進口地區歐盟相關貨幣歐元兌美元同樣上揚，一度升破 1.1530，日內漲約 0.4%。

但第二大汽車進口國加拿大的貨幣進一步下挫。美元兌加元一度刷新日高至 1.3051，日內漲約 0.04%。

今年 5 月，川普指示羅斯，對進口汽車、卡車及零部件對美國國家安全產生的影響展開調查，稱汽車和汽車零部件這樣的核心產業對國家的強健至關重要。

5 月 23 日，美國商務部啟動 232 國家安全調查，和川普政府今年發起鋼鋁關稅前進行的是同一類調查。次日華爾街日報消息稱，進口汽車稅率可能高達 25%，超過 4 月川普提議的稅率 20%。

7 月下旬，羅斯在聽證會上表示，現在談論川普政府會否繼續推進對進口汽車及汽車零部件加征 25% 關稅，尚且為時過早。當月末他說，商務部會可能在 8 月某個時候完成調查報告，就進口汽車可能帶來的國家安全威脅向川普提供建議。

也是在 7 月下旬以來，美國分別與歐盟、加拿大和墨西哥的貿易關係交流出現進展，國會也有也有試圖推遲汽車關稅的舉動。

歐盟委員會 7 月 25 日公布了委員會主席容克訪問白宮相關的美歐聯合聲明，提出雙方同意共同致力於零關稅、零關稅壁壘和零補貼非汽車工業產品，將增加服務貿易、大豆貿易等意願。



25 日當天，兩黨參議員提出一項議案，要求國際貿易委員會研究美國汽車業，並向國會提交政策建議的報告，在報告發布前將阻止這類關稅實行，若議案通過將推遲川普對 2000 億美元進口汽車可能出台的 25% 汽車關稅。

彭博消息稱，美國和墨西哥關於北美自由貿易協議（Nafta）汽車產業的談判進入最後階段，墨西哥經濟部長即將前往華盛頓，與美國貿易代表萊特希澤會面。