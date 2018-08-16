美中擬重啟貿易磋商 歐元兌美元自逾13個月低點反彈

美中雙方擬於 8 月下旬，進行新一輪貿易磋商，受此消息激勵，今 (16) 日歐元兌美元自逾 13 個月低點反彈。

台北時間週四晚間 7 點 33 分，CNBC 數據顯示，歐元兌美元上漲 0.26%，至 1.1373。

歐元兌美元上漲。(圖：翻攝自 CNBC)

根據路透社報導，德國商業銀行外匯策略師 Thu Lan Nguyen 表示，美中雙方擬重啟貿易談判，為市場提供支撐力道。

Thu Lan Nguyen 指出，土耳其里拉兌美元，未繼續走貶，也使市場擔憂情緒，有所緩解。

紐約梅隆銀行（BNY Mellon）首席貨幣策略師 Simon Derrick 稱，2018 年以來，美國股匯市表現，已讓美國市場與其他市場之間的「脫節狀態」，越來越明顯。

中國商務部週四上午透過官方微信帳號表示，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文，應美方邀請，預計於 8 月下旬率團訪美，與美國財政部次長 David Malpass，進行貿易磋商。

自 3 月下旬起，美中貿易爭端持續升溫，期間兩國已進行 3 輪磋商，若 8 月下旬的磋商如期登場，將是時隔 2 個多月後，雙方再次重啟對話，但也是主談官員層級最低的一次。

另一方面，美國與土耳其之間的緊張情勢不斷加劇，土耳其昨日宣布，將對美國進口商品加徵關稅，總額約 5.33 億美元。

土國總統艾爾段 (Tayyip Erdogan) 簽署的法令顯示，美國進口房車、酒精飲料及菸草，關稅將分別增加 120%、140% 與 60%。