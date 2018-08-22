突然反轉！墨西哥否認將與美國就北美自貿協定達成「握手」協議

今日亞盤午間，關於墨西哥和美國是否「握手」的消息引發了墨西哥比索和加元盤中劇震。

今日稍早，美國政治新聞網站 POLITICO 報導援引接近談判的三位消息人士稱，美國將於周四宣布就北美自貿協定（NAFTA）與墨西哥達成一致。

報導稱，過去幾周里，美國與墨西哥一直就 NAFTA 進行談判，雙方在多個雙邊問題上取得了「足夠多的」進展。報導還表示，此進展無疑為加拿大重新加入談判掃清了障礙。

消息過後，墨西哥比索拉升，美元 / 墨西哥比索跌幅一度擴大至 1.1%。與此同時，美元 / 加元也短線下挫。

而稍後的午間時段，墨西哥方面否認了此傳言。據彭博消息，墨西哥否認將與美國就 NAFTA 達成「握手」協議，稱雙方仍在致力於解決在 NAFTA 相關問題上的分歧。

該媒體還援引兩位加拿大官員表示，北美自貿協定還有幾個問題沒有解決，政府也未接到任何關於將達成協議的通知。

消息過後，墨西哥比索回落，截至目前，美元 / 墨西哥比索跌幅收窄至 0.2%。

同時，美元 / 加元完全收復日內失地，轉為平盤。

墨西哥新舊兩屆政府對在 NAFTA 重談中應如何處理能源行業問題存在分歧，可能令談判複雜化。今日稍早，據華爾街日報援引知情人士表示，墨西哥候任總統奧夫拉多爾希望阻止 Nafta 重談中包含能源投資內容，而目前墨西哥的談判團隊以及美國和加拿大談判官員已經就有關能源的內容達成一致。

該媒體還稱，美國和墨西哥的談判官員本周在華盛頓會談，希望在本月底前達成協議。

上周，美國與墨西哥對此事的表態就出現了分歧。美國白宮經濟顧問 Hassett 表示，非常接近與墨西哥達成貿易協議；川普的首席經濟顧問 Kudlow 也表示，美國與墨西哥的雙邊貿易談判接近尾聲，美國貿易代表萊特希澤「比幾個月前樂觀多了」。而墨西哥經濟部長 Guajardo 表示，在 NAFTA 談判上取得進展，但尚未完成談判，仍有幾個問題需要進行討論，將於下周重返談判桌。

8 月 16 日上周四恰好也是北美自由貿易協定 NAFTA 重新談判的一周年紀念日。過去一年可謂阻力重重。川普政府一直威脅要退出 NAFTA，崇尚雙邊談判，但加拿大和墨西哥都支持維持三方協議。5 月中旬談判不得不停下來為墨西哥大選讓路，華爾街見聞曾談到，加拿大總理特魯多本想儘快促成談判結果，但就汽車原產地規則和日落條款與美方分歧過大。

今日晨間，據路透援引墨西哥外交消息人士透露，美國和墨西哥之間圍繞 NAFTA 的磋商被推遲至 8 月 22 日周三，墨西哥外長不會出席美國時間周二舉行的關於 NAFTA 的會議。