特步國際(01368-HK)中期多賺20.9%至3.75億元 每股派10.5港仙

特步國際(01368-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，集團收入約27.29億元人民幣(單位下同)，同比增長18.1%；普通股股權持有人應佔溢利3.75億元，同比增長20.9%；每股基本盈利17.26分，每股中期股息10.5港仙。

期内零售表現良好，2018年第一季度及2018年第二季度的同店銷售額呈低雙位數和中雙位數增長，這是自集團於2013年第一季度披露同店銷售額增速以來，首次達到雙位數增長。新裝修的店鋪每平方米銷售效益提升逾10%。

溢利增加主要由於經營利潤提高，部分被期内財務成本淨額及所得稅開支增加抵銷。另外，得益於3年戰略轉型的圓滿完成，收入於2018年重拾增長勢頭，併較去年同期增加約18.1%。主要由於：期内推出廣受歡迎的產品；2017年年末與2018年年初寒冬的助力下，服裝產品的收入貢獻增加；及特步產品於電子商務渠道的收入貢獻提升。

爆款鞋自2018年3月上市以來銷量突破100萬雙。2018年，約6035家特步門店正進行翻新，新裝修的店舖佔店舖總數約65%。

此外，應收貿易款項平均週轉天數由2017年12月31日的130天及2017年6月30日的164天減少至113天，而應收貿易款項金額由2017年12月31日的17.190億元減少至16.503億元。其原因為鑒於獨家總代理商的盈利能力改善，集團撤回了對若幹總代理的自願性支持。

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