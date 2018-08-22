中國生物製藥(01177-HK)上半年多賺24.1%至人民幣13.66億元

中國生物製藥(01177-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，集團錄得收入約人民幣97.25億元，較去年同期增長約30.0%;歸屬於母公司持有者應佔盈利約人民幣13.66億元，較去年同期增長約24.1%。每股盈利約人民幣11.10分。

集團截至2018年6月30日止3個月的第二季度股息每股2港仙。連同已派發第一季度股息每股2港仙，首兩季度合共派發股息每股4港仙。

期間，肝病用藥的銷售額約人民幣33.39億元，佔集團收入34.3%。集團主要附屬公司正大天晴的肝病用藥系列由保肝降酶和抗肝炎病毒兩大類用藥構成。以甘草為原料的甘利欣注射液和膠囊有保肝降酶的功效。截至2018年6月30日止6個月的銷售額約人民幣4633萬元。在行政保護期屆滿後，仿製品大批出現，導致市場競爭加劇的情況下，正大天晴推出天晴甘平腸溶膠囊，由於其更優於甘利欣膠囊的療效和擁有知識產權保護，於回顧期間內，銷售額約人民幣2.06億元，較去年同期增長約3.2%。此外，以甘草為原料提取分離甘草酸，再將結構異化的專利藥天晴甘美注射液上市。於回顧期間內，該產品銷售額約人民幣8.77億元。相信以甘草為原料的系列藥可確保正大天晴維持保肝降酶藥的市場領先地位。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)