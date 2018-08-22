主管優柔寡斷，害你頭很痛？遇見這種老闆，要怎麼笑著活下去？

文 / 《經理人月刊》陳彥丞

「好，我知道了。」一個月前，你提了一個改善工作流程的方案，最後只得到這句話。走出會議室時，前輩提醒你不要有太多期待。一個月後，仍舊不見主管有任何動作，團隊的工作方式，也和過去完全相同。

這位主管無法決定任何事情，包括如何解決問題、工作執行的方向，甚至當公司其他部門或客戶指責自己的團隊時，也悶不吭聲。碰到這一類不作為的主管，工作者身處於空轉的工作環境，通常會從無奈慢慢轉為失望、憤怒。

討厭衝突與風險，導致他們不願意作為

性格優柔寡斷的主管，表面上看起來和善、好相處，事實上不喜歡採取特定立場。他們沒辦法做決定的原因，是因為害怕跟別人起衝突，也不喜歡被質疑，更擔心做決定會產生的風險。

《別讓混蛋老闆綁架你》就舉例，假設員工今天碰到無理取鬧的奧客，這類型的主管也只會消極地在旁邊道歉，甚至故意迴避，不主動出來調解，正是因為他們「以和為貴」的原則。

對下屬而言，優柔寡斷主管雖然不是直接使壞，但可說是慢性折磨，因為即使你有好能力，也沒有地方可以發揮。

而《遇見壞上司，笑著活下去》則提到，他們遇事不決還有一個原因，這些主管會把公司視為「時候到了，便可以拍拍屁股走人」的地方，只想要風平浪靜，沒有領導的動力，認為多做事只是自找麻煩。

化被動為主動，引導主管下決定、避免推託

碰到這些優柔寡斷主管，你要做的第一件事情，就是放棄改變他們。當你不再希望他指引你或團隊時，才會願意展開行動，甚至是反過頭來引導他們。

最直接的方法，是主動了解他們是否需要你協助決定，像是詢問：「你希望我接手處理這件事嗎？」但要小心，當你扮演老闆強硬的執行幫手時，可能會引起同事不悅，所以你也可採用軟性引導的方式，順水推舟讓他們下決定。

《上司是麻吉，工作更順利》作者本間正人就舉例，有位工作者遇到優柔寡斷型主管，不會一開始就逼迫對方給答案，而是多次請他提供意見。到了真正要拍板時，先從感謝對方的指導談起，接著邀請他一起共同提案，主管自然而然接受他的提議。

本間正人提醒，引導對方加入你的工作，好處是碰到上層主管的壓力時，他不會推託說這不是他的決定，能讓他扛起必要的責任。另外，說服的過程中，不妨規畫得盡可能詳盡，像是誰負責什麼工作、什麼時候會完成，減少他猶豫不決的機率。

加強優柔寡斷主管對你的信任，也可以減少他們的不安，以便順利推動自己想做的事。《別為了主管換工作》中談到的「好人型主管」，通常在面對不熟悉或困難的任務時，難以展現決斷力。

因此，想要搏得他們的信任，工作者可以主動擔任風險管理者的角色，從成果方面說服之餘，也應該讓他有心理準備最壞的情況、真的碰到該如何解決。

最後，假設這種主管，帶給你的不只是沒有效率，還有不安全感時，試著在組織中找到有決定權的人。像是和更高一級的上司保持好關係，讓自己的表現，不會被這位沒有立場的主管遮擋，甚至能獲得更多的支持，職涯更順利。

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（本文經授權轉載自《經理人月刊》2018 年 8 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2018 年 8 月

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