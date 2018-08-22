小摩：美股與新興市場「大分歧」前所未見

摩根大通分析師 Kolanovic Spots 週二 (21 日) 發表了最新研報，認為中美利差的收斂，對美國股市形成利多，但對歐洲和新興市場卻是利空。Kolanovic Spots 認為，這是「前所未有的分歧」，並且「這從未發生過」。

灰：MSCI 新興市場指數 黑：MSCI 美國市場指數 圖片來源：thomson reuters

Kolanovic Spots 表示，尤其以股市動量指標 (momentum indicator) 來看，在過去的 20 年中，即使是個別地區指數也很少出現這種動能分歧，舉例來說，美國和歐洲的動態出現差異也只發生過 2 次，顯示當前美股表現一枝獨秀，完全與全球股市脫鉤。

有鑑於這種情況非常罕見，Kolanovic Spots 認為這樣的市場狀況不會一直存在，因這種市場結構除了部分受到基本面的推動，同時也受到技術面的因素影響。

美股及歐洲亞洲動量指標 (1998 年至今表現) 圖片來源：J.P.Morgan

為何出現分歧？

為何近日 S&P 盤中觸及了歷史新高，但新興市場卻沒有任何反應？其中，Kolanovic Spots 認為川普的 1.5 兆美元財政刺激計劃，推動了美股企業強勁收益，而海外資金的匯回也助長了美股庫藏股，兩者皆有助美股表現優異。

此外，Kolanovic Spots 亦提及，美國聯準會 (Fed) 持續進行的升息循環，也推動了美元走高、為美股帶來助益。

而由美國所發起的貿易戰，正對陸股和人民幣產生了負面影響，同時土耳其、義大利、阿根廷等邊緣新興市場外匯、歐元等大量資金已流入美元，讓美元處於擁擠狀態。

分歧還會持續嗎？

但 Kolanovic Spots 的觀點認為，這樣的分歧很可能只是短暫的，接下來，有鑑於全球經濟增長良好，美國以外的市場由於估值較低，可能激勵市場啟動「Risk On」樂於追逐風險的情緒，進而帶動美元下跌、新興市場出現反彈。