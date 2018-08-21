新興市場「風雨飄搖」 美債殖利率曲線再創十年最平

標普 500 指數昨日刷新了紀錄新高，道指和納指也在逼近紀錄高位。

不過，殖利率曲線日益趨平，仍然在暗示投資者對未來經濟增長的擔憂。10 年期美債殖利率周一下跌 4 個基點至 2.82，與 2 年期美債的利差縮窄至 2006 年殖利率曲線倒掛以來的新低。

數據來源：彭博，華爾街見聞製圖

聯準會持續升息，疊加新興市場動盪削減風險偏好的影響，美國殖利率曲線趨平，即長債殖利率與短債殖利率的利差縮窄。長期限債券的投資優勢減少，是經濟衰退的前兆之一，投資者信心不足，對長線投資心存疑慮。

上周五，「新債王」Jeffery Gundlach 警告，過去一周美國 10 年期公債和 30 年期公債的空頭倉位顯著增長，二者均已刷新曆史新高，很可能引發一場逼空。10 年期美債殖利率當日下跌 0.55 個基點。

「我保證，我不會投票支持任何明顯可能會扭轉殖利率曲線的決定。」2018 年 FOMC 票委、美國亞特蘭大聯儲主席 Bostic 在周一的講話中提到，殖利率曲線趨平倒掛並不一定意味著美國經濟會出現衰退，但聯準會有必要「留意並採取行動」。

Bostic 支持年內升息三次，目前市場普遍預期為升息四次。

久期更短、對利率變動不敏感的短債，被認為是當下更具備投資價值的資產之一，PIMCO、貝萊德都在半年度展望中提到了類似觀點。

不過，殖利率曲線平緩並非美債市場的普遍現象。美國地方政府債市場的利差反而在不斷上升，周一，10 年期 AAA 評級的美國地方政府債殖利率與 2 年期同類債券的利差走高至 25 個基點，是 2006 年以來的新高。

一種可能是，相比於投資者種類紛繁（包括了他國央行）的美國公債市場，地方政府債的投資者是純粹的債市投資者，而且地方債還享受美國的免稅優惠。這令地方債市場擁有更多的緩衝空間。美國地方債在過往的歷次經濟衰退中都沒有出現倒掛。