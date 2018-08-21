美股與新興市場差距拉大 分析師：仍可逢低買入體質良好市場

儘管美國股市在 2018 年面臨掙扎，華爾街的表現仍然明顯優於其他地區，特別是新興市場。

自從今年 2 月大幅下修之後，美股穩步回升，儘管仍未收復 1 月高點，但過去幾個月都在上漲。許多分析師相信，美國股市有望再創新高。

若以今年的表現來看，標普 500 指數迄今上漲 6.8%，輕鬆超過主要地區股市。歐股今年以來下挫 1.4%，日股也跌 2.5%。差別最大的當屬新興市場股市，受阿根廷、土耳其等市場連番重創下之，新興市場股市今年以來下挫 10%，距近期高點跌幅近 20%。其中，上證指數今年的跌幅高達 19%。

Bespoke Investment Group 指出，美國和新興市場之間的分歧為 14 年以來最高。

美股與新興市場差距寫 14 年高點 (圖表取自 Market Watch)

新期新興市場的疲軟與土耳其有關，由於政治不穩定以及外債及通膨均高，土耳其股市 2018 年下跌了 50% 以上。

不過，貝萊德全球首席投資策略師 Richard Turnill 認為，這種分歧將不會持續，因為新興市場股票可能會反彈。土耳其問題傳染給其他市場的可能性很低，因為他們面臨的挑戰是獨特的，基本面良好的新興市場仍可長期看好，例如新興亞洲。

瑞銀 (UBS) 的一份報告也顯示，投資人仍在「逢低買入」新興市場。即使「震央」土耳其，依 EPFR Global 數據，上週有 1.91 億美元資金流入，是 2013 年 1 月以來首見資金流入。

當然，近期的動盪並未平息。據 BlueBay 資產管理公司分析師 Mark Dowding 上週報告指出，土耳其的風險已經傳染到部分新興市場，多數高殖利率債券的國家都感受到很大壓力，而經常帳赤字巨大、短期融資需求高的國家，所受衝擊似乎最大。

貝倫貝格首席經濟學家 Holger Schmieding 認為，「傳染」的風險其實很小，在美元走強的情況下，受美國制裁的風險才最令人擔憂。私營部門資產負債表有所改善、外匯存底增加的國家，將不會出現太大的傷害。