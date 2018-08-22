環球晶稱供給吃緊態勢未見鬆動 已有客戶洽談2022年訂單

全球第三大矽晶圓廠環球晶圓 (6488) 透露，供給吃緊態勢依舊，甚至部分客戶已經來洽談 2022 年的訂單數量；外資圈則預期，環球晶圓第三季營收成長無虞，將會是連續第 11 季的業績走揚，且不單今年會比去年好，明年比今年好，2020 年表現也比 2019 年更好。近來矽晶圓個股股價波動劇烈，甚至擔心供需鬆動，產業由盛轉衰，環球晶圓則回應，目前稼動率 100%，產能很緊，完全沒有舒緩的跡象，客戶端需求也絲毫未見降溫，先前簽到 2019 年長約的客戶，不單都已要求將合約延長到 2020 年，甚至部分客戶開始來洽談到 2021 年甚至 2022 年的訂單，整體來看，若無廠商大規模擴產，則可預期未來三四年，矽晶圓產業還是一片榮景。



而受惠於客戶需求強勁，第三季某些客戶平均報價仍會上調，加上產線有些去瓶頸化與提升良率等助益，外資圈估算，環球晶圓第三季營收、毛利率，以及整體獲利都會更優於第二季，單季營收呈現連續 11 季走揚的態勢，今年全年獲利成長力道強勁，到了明年還會比今年更好。