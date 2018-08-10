〈環球晶法說〉矽晶圓長約已接至2025年 後續合約價持續走揚

矽晶圓廠環球晶 (6488-TW) 今 (10) 日召開線上法說會，環球晶董事長徐秀蘭表示，目前長約的討論已進入 2021 到 2025 年，在市場供給吃緊下，傾向優先供應長期客戶，明年的合約價格將高於今年，目前在洽談的 2021 至 2025 年長約中，價格均未低於 2020 年合約價，許多既有客戶都盼能先預訂產能，但已簽訂長約者仍屬少數。

環球晶目前到 2020 年前產能滿載，長約的討論已進入 2021 年到 2025 年，徐秀蘭指出，明年價格也會比今年更好，目前許多客戶爭取盼能取得比當初簽約時更多的貨源，提出的價格也相當誘人，但受限缺乏足夠產能可消化，實在無法提供額外的貨源，其中，在手機客戶上已出現需求疲弱趨勢。

環球晶目前長約比重相當高，徐秀蘭表示，在市場供給吃緊下，傾向優先供應長期客戶，明年的合約價格將會高於今年，目前在洽談的 2021 至 2025 年長約中，已有些價格高於 2020 年第 4 季價格，他指出，有些客戶維持 2020 年價格，有些則由於先前產品價格偏低，而在 2021 至 2025 年長約中調漲價格，目前後續長約價格均未低於 2020 年的合約價。

至於簽訂 2021 至 2025 年長約的客戶比重為何，徐秀蘭則說，目前為初期洽談階段，許多客戶希望能維持先前的合約，將合約延長至 2021 年，有些客戶則是盼能取得更多產能，幾乎所有既有客戶都盼能先預訂產能，但只有少部分開始簽訂長約。