汽車市場貢獻提升 台半今年營收可望年增一成 Q3獲利回溫

二極體大廠台半 (5425) 受惠於布局汽車電子效益顯現，今年汽車電子營收占比將提升到 25%，在此挹注下，今年營收可望年增約一成，達 1.95 億美元，約 60 億元新台幣；此外，因應業績成長，公司目前正在積極擴充旗下的 6 吋產能，最快今年底就可量產，成為營收成長的新動能。台半提到，去年扣除認列子公司條碼印表機廠鼎翰(3611)，台半本身的年度營收約 1.74 億美元，換算約 54 億元新台幣，而台半今年營收目標約 1.95 億美元，換算約 60 億元新台幣，約可年增約一成。



而台半今年營收成長的主要動能，取自汽車電子，客戶端源自美、日、韓等；台半提到，汽車電子的市場可見度達到三到五年，是很穩定且長期的業務，因此台半近年來持續深耕汽車市場，在去年台半的營收中，約有 20% 取自汽車電子，預計今年會提高到 25%，到了 2020 年汽車電子對公司的業績貢獻度將一舉提升到營收占比的三成。



台半目前四大產品線，包括汽車、工業控制、照明、PWR，去年占比分別為 20%、12%、16%、10%，今年的營收占比會調整為 25%、13%、13%、9%。該公司第二季營收 24.57 億元、淨利 3.18 億元，每股稅後盈餘 0.85 元，低於首季，公司解釋主要是 5 月份原料漲價影響成本所致，但 7 月獲利情況已恢復，第三季獲利會回到今年第一季的水準。