〈環球晶法說〉徐秀蘭：下半年展望非常樂觀 惟匯兌表現為唯一難測變因

矽晶圓廠環球晶 (6488-TW) 今 (10) 日召開法說，環球晶董事長徐秀蘭樂觀看下半年，除價格健康外，受惠去年進行產能去瓶頸效益漸顯，訂單量也較去年同期成長，下半年營運展望「非常樂觀」，營業利益與毛利表現也會更佳，匯兌表現將是下半年唯一難以預測的變因。

展望下半年，徐秀蘭維持先前股東會說法，對下半年展望樂觀，除價格健康外，受惠去年進行產能去瓶頸效益漸顯，訂單量也較去年同期成長，雖然多數訂單以美金交易為主，也有部分日幣與韓圜，使下半年仍有匯兌因素變數存在，若未有匯兌因素干擾，下半年營運展望「非常樂觀」，營業利益與毛利表現也會更佳，匯兌表現可說是下半年唯一難以預測的變因。

徐秀蘭在股東會後曾說，環球晶 6 吋產能已不會再擴充，8 吋矽晶圓在中國市場為相對新的技術，也有擴充空間，對需求成長持正面態度，12 吋矽晶圓部分，則預期需求將持續很長一段時間。她今日再度強調，不會擴充 6 吋產能，而 12 吋產能則可望擴充，預期 2 年後產能將會較目前成長。

談及未來是否有併購計畫，徐秀蘭則說，近幾年來除外部併購外，也持續做內部整合，在接下來 5 年內，內部有機成長的比重將為提高，但對外部併購也持開放態度，持續尋找更好的標的，若有可併購的機會也不會放過。

