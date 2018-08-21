大宗商品漲價利多礦業股：必和必拓拋出史上最大年度分紅

周二早盤，全球市值最高的礦業企業必和必拓（BHB Billiton）發布財報。

必和必拓 2018 財年凈利潤 37.1 億美元，年增率下降 37%，大幅不及市場預期，主要受到 52 億美元大額減記的拖累。剔除一次性支出的基本利潤跳增 33%，至 89.3 億美元，超過分析師預期，主要受多數大宗商品價格上漲和產量上升的推動，彭博社稱這是四年新高。

最引人關注的是，必和必拓宣布，派發末期股息每股 63 美分，使得全年股息從上年的 83 美分大舉升至 1.18 美元，創出了紀錄新高，上調幅度達到 43%。

對此，必和必拓首席執行官 Andrew Mackenzie 在財報中解釋，創紀錄的年終股息分紅「反映出公司強勁的營運表現，穩固的股價以及支出縮減。」

他還表示，必和必拓的資產負債表非常強勁，凈負債處於其目標區間下限，在鐵礦石、銅、煤炭和石油產品上的投資計劃保持着正常進度。

上個月，必和必拓敲定將美國的全部陸地油氣資產出售給英國 BP，售價 108 億美元，幾乎較 2011 年時 200 億美元的收購價「腰斬」。自收購以來，這些資產已經令必和必拓發生了總計 163 億美元減記。

不過，這宗資產剝離所獲得的凈收益將返還給股東。

財報還顯示，必和必拓上一財年總體營收增長 20%，至 458.09 億美元；基礎息稅折舊及攤銷前利潤（Underlying EBITDA）年增率增長 20%；資本開支 49.8 億美元；凈債務 109 億美元。

必和必拓的礦產品產量在增加：銅產量攀升 32%，鐵礦石產量增加 3%，煉鋼煤產量增加 7%。但石油部門是個例外，產量下滑 8%。

不過，由於整個礦業產業面臨支出增加壓力，必和必拓也像其他礦業公司一樣就此發出預警。

必和必拓還下調了對生產力增長狀況的預期。該公司預計 2019 財年將節支 10 億美元，此前預期為在截至 2019 年 6 月底的兩年中節支 20 億美元。為此，公司給出的理由是剝離資產及一些澳洲煤礦面臨營運難題。

必和必拓還提到了全球貿易戰，稱保護主義的抬頭可能令消費者購買力及公司的國際競爭力承壓。

針對全球礦產品最大消費國中國，必和必拓預計，今年中國經濟增長將小幅放慢。由於中國在固定資產方面的支出降至近 20 年低位，其經濟增長放緩會令大宗商品需求及生產商面臨挑戰。

在澳洲上市交易的必和必拓股價周二早盤一度跌 1.79%：

『新聞來源／華爾街見聞』