穆斯克夢破滅？外媒：沙國 PIF 基金有望投資特斯拉競爭對手Lucid

沙烏地阿拉伯的主權財富基金 PIF，近日被電動汽車商特斯拉 Tesla (TSLA-US) 執行長穆斯克 Elon Musk 提起為潛在投資人，有望資助該公司私有化。

然而，據《路透》報導，PIF 目前與特斯拉競爭對手，美國電動汽車商 Lucid Motors 討論投資案，使 PIF 成為特斯拉的「救星」一事，變得越來越渺茫。

特斯拉週五 (17 日) 收盤股價下跌 8.93% 來到 305.50 美元。

特斯拉股價日線趨勢圖

私人控股的 Lucid Motors 和 PIF 之間的談判凸顯了後者對電動汽車製造商投資的興趣，以該石油王國的投資組合多樣化。

與 Lucid Motors 的交易也將更符合 PIF 的有限資源，因為儘管擁有 2500 億美元資產，但 PIF 已經向其他科技公司或投資做出了實質性承諾，其中包括一項投資日本軟銀 Softbank (9984-US) 基金的 450 億美元資金等。

據消息人士稱，PIF 和 Lucid Motors 制定了一份條款清單，使該基金可向 Lucid Motors 投資超過 10 億美元並獲得多數股權。

其中一位消息人士稱，PIF 對 Lucid Motors 的首次投資將為 5 億美元，隨後的現金注入將分兩個階段進行，而這兩個階段都取決於 Lucid Motors 達到某些生產里程碑。

然而，消息人士告誡，PIF 和 Lucid Motors 之間的談判可能最終不會達成任何協議。

Lucid Motors 總部位於美國加州紐瓦市，成立於 2007 年，由前特斯拉副總裁兼董事會成員 Bernard Tse 和甲骨文 Oracle (ORCL-US) 和 Redback Networks 前任高層 Sam Weng 所創立。

Lucid 獲得了包括賈躍亭和北汽等中國投資者的支持。其他創投包括 Venrock、Mitsui＆Co、青雲創投、Pragma Ventures、和 Oriza Ventures。

穆斯克本月以一條推文震驚了投資者，討論到考慮以每股 420 美元，即 720 億美元的價格，將特斯拉私有化，並且宣稱這筆資金已「籌備完善」。

他上週一詳細說明，認為特斯拉的新股東，沙國 PIF 可以提供必要的資金，儘管該基金並未肯定此消息。