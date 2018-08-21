特斯拉供應商最大夢靨：會不會拿不到款項？

《華爾街日報》報導，供應商協會日前針對特斯拉供應商進行問卷調查，結果顯示，22 位受訪的高層中，有 18 位認為特斯拉造成自家公司的財務風險。此外，公開資料顯示，向特斯拉提交留置權的供應商大幅增加。

原始設備供應商協會 (Original Equipment Suppliers Association) 向協會成員進行調查，調查時間為 7 月 26 日至 8 月 8 日，成員當中包含特斯拉的零組件供應商，或是建築建造商，而問卷、訪問和公開文件皆顯示，一些供應商對於特斯拉的付款能力感到擔憂。

部分接受訪問的供應商表示，特斯拉正嘗試拉長付款時間或是要求過高的現金回饋，而部分小型供應商擔憂特斯拉無法如期支付款項，因此提交留置權 (liens)，以確保特斯拉會支付服務與貨品的款項，未付款金額約為 800 萬美元。

公開文件顯示，從去年 10 月迄今，共有 16 間供應商提交留置權，數量大幅攀升，在 2015 年與 2016 年，僅有 4 間供應商提出此需求。受訪人士指出，針對生產相關的供應商，特斯拉在去年將準時付款率從 90% 提升至 95%，但對於非生產相關的供應商，準時付款率僅為 80%。

協會執行長 Julie Fream 表示：「當市場出現有關特斯拉的任何不確定性，都會引發供應商擔憂，目前關於特斯拉私有化的說法、Model 3 提升產能的挑戰以及最近的採購策略，皆使我們的成員感到擔心。」

在特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 於 8 月 8 日表示有將公司「私有化」的計畫之後，該公司股價已重挫約 16%，20 日收盤價為每股 308.44 美元。

特斯拉股價日線走勢圖

此外，問卷調查結果指出，22 名回覆者中，有 8 名認為特斯拉將聲請破產。馬斯克在 17 日時向《華爾街日報》表示，特斯拉絕對不會破產。特斯拉財務長 Deepak Ahuja 則指出，該公司的財務情況正在改善。

要求供應商降價

23 名回覆問卷的供應商中，有 13 名表示，特斯拉要求「高額」的價格降價，或是大幅回扣。知情人士指出，特斯拉要求其中一間零件供應商在未來降價 10%，此要求極為不合理，因為通常其他車輛製造商要求約落於 1% 至 2%。

該供應商指出，特斯拉表示，若其沒有降價，則將要求付款期限從 60 天延長至 120 天。23 名回覆者中，有 11 名表示，特斯拉要求他們延長付款期限。

特斯拉的自由現金流

特斯拉每一季燃燒現金的額度

今年 Model 3 的生產瓶頸，使特斯拉大量燃燒現金，今年前 6 個月，該公司的自由現金流減少 11.3 億美元至 22.4 億美元。截至 8 月 12 日，特斯拉握有的現金與約當現金為 16.9 億美元。