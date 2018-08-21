明日的“社交寵兒”？美圖：找到更好的賺錢方式

要說現代女性手機上最不可或缺的應用軟件，“美圖秀秀”一定是其中之一，這個在人們日常生活中佔據極大存在感的美圖工具，可算是眾多愛美人士“變美”路上的必殺神器。

8月21日盤後，美圖公司(01357-HK) 公佈了其截至今年6月30日止6個月中期業績，期內美圖實現收入20.52億元（人民幣，下同），按年同比下跌5.9%；雖然營收小​​小下滑，不過公司毛利率在今年上半年就大幅提升了10.5個百分點，由上年同期的20%上升至30.5%；此外，期內集團虧損淨額也同比收窄了3.4%至1.27億元，公司擁有人應佔虧損亦從上年同期的1.32億元減少至1.3億元。

相較於短期內的業績表現，外界其實對於美圖的轉型大計更為關心。目前，美圖已宣布開始實施其“美和社交”戰略，使美圖秀秀從原來的一款應用工具轉型升級為一個社交媒體平台。美圖創始人兼首席執行官吳欣鴻在21日業績公佈後的發布會上表示，今年5月1日發布美圖秀秀帶社交功能的測試版本後反響熱烈，預期該社交版本的美圖秀秀將於9月正式上線，屆時美圖秀秀將成為中國最大的社交媒體平台之一，並擁有超過1億的月活躍用戶。

首席財務官顏勁良分析美圖各業務線成長情況表示，今年上半年集團來自互聯網業務的收入同比大增131.6%，佔總收入比重亦由上年同期的11.3%上升至27.9%，當中美圖在線廣告業務同比大幅增長2.45倍至2.85億元。他指出，期內美圖不斷豐富其廣告產品，如新推出的美圖魔鏡，並透露第三季還會有新的廣告產品陸續推出；而伴隨美圖逐漸從一個應用工具轉型成社交媒體平台，將為集團帶來更多廣告模式，他認為這塊業務值得期待。

美圖董事長蔡文勝則指，雖然公司在轉型過程中確有挑戰，但管理層對於公司未來發展充滿信心，亦不排除繼續增持公司股份的可能。他透露美圖轉型做社交最初對標的是美國的Instagram，並表示集團轉型的“陣痛期”預計還將持續半年至一年的時間，公司預期由於就轉型加大投入，下半年淨虧損或會進一步增加，但他指出短期內的未盈利是集團的“自主選擇”，因為若想快速實現盈利，其實公司通過降低預算中的市場營銷費用就可以做到。

用蔡文勝的話來說，美圖並非不會賺錢，而只是在尋找一個更好的賺錢方式。他在業績發布會結尾重申，美圖從上市才開始實現商業化，不想傷害用戶體驗和感受——這就要求美圖在實現盈利的路上更有耐心。不過如今的節點，確實也令美圖的發展更具想像空間了，那就期待未來某日真正成為“社交寵兒”的美圖吧。



文：彭小留

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