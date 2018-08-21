萬科(02202-HK)祝九勝：資本介入住宅租賃的程度尚低 未成效應

多年來屹立在內地房地產企業第一梯隊的万科企業(02202-HK)，自宣布將集團戰略轉型升級為“城鄉建設與生活服務商”後，便開始以全新面貌走上了屬於自己的前行之路。

週一（8月20日）晚間，万科公佈了其截至2018年6月30日止半年業績，期內集團實現收入1048.59億元(人民幣，下同)，按年大幅增長55.15%；純利方面，万科錄得股東應佔溢利91.24億元，按年同比增加24.94%。

公告顯示，今年上半年万科來自房地產業務的結算收入佔其全部收入的95%，2018年首6個月，万科實現銷售額3046.6億元，銷售面積2035.4萬平方米，按年分別增近9%及近10%；當中住宅及商業樓宇銷售佔比分別為85.9%及10.9%。總體而言，新鮮出爐的成績單顯示万科在今年上半年維持著穩健而踏實的成長態勢。

近期，關於房屋租賃相關的話題一直是引起廣泛討論的話題。今年初万科將租賃住宅業務確立為其核心業務，万科行政總裁兼首席執行官祝九勝在21日舉行的集團中期業績發布會上表示，万科發展租賃住宅業務的初衷首先是為了年輕人們進入一個城市時能有一個合適的居住地，加之今年國家政策也在鼓勵支持租賃住宅，因此也是在積極響應國家政策。

至於外界關於“資本介入”會否導致哄抬租金的疑慮，祝九勝直言，這兩年在傳統租賃的基礎上慢慢有更多的機構或者說資本開始介入住宅租賃，但就介入的程度和滲透率來看國內還沒有哪一家達到5%，以深圳為例亦僅有2%，他認為僅以2%的資本力量在現時還不足以形成效應，因此出於常識性的判斷目前還無謂資本推高租金一說。

對於上半年南方區域結算比例偏低的情況，万科執行副總裁兼首席運營官張旭回應稱，這主要是區域間供應節奏不同的結果，下半年南方結算比例會陸續上來，同時他表示集團非常看好南方市場，尤其是大灣區的未來發展，亦透露集團將來會在大灣區內有更多投資。

近年業內很是流行將集團旗下成熟業務板塊分拆上市的做法，對於同樣開展了物業服務業務的万科來說，會否有類似計劃呢？對此，總裁祝九勝表示，對於万科物業服務業務的總體判斷是目前做得還不夠好，未來將更堅定，努力提供差別於同行的有特色的服務，令万科物業未來於保值增值領域高於同行。他指出，看好物業服務業務，但眼下還是先把基礎打好。

除卻主營的房地產開發業務，以及租賃和物業服務等以外，万科還參與了一些城市改造項目，張旭認為，城市改造及更新是未來城市發展的必然進程，區別於傳統的拆建手段，改造是一種城市的有機更新，將賦予城市更多時代內涵。他透露集團在上海、福州及廣州均有城市更新項目，未來值得期待。

文：彭小留

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