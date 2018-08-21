【富蘭克林】貿易戰五度蟬聯尾端風險首位 美股牛市老當益壯

八月份的金融市場持續不平靜，美國將於 8 月 23 日起進一步對 160 億美元中國進口商品加徵 25% 的關稅，中國隨後宣布反制。另一方面，土耳其經濟危機加上美國將對其鋼鋁施以制裁，土耳其里拉大幅貶值引發新興市場債匯市下挫，本月美林經理人調查中，貿易戰擔憂今年以來已經五度成為尾端風險的首位 (57%)，其次為美歐央行貨幣政策錯誤(15%) 及中國經濟放緩(14%)。

股市：美股看好度榮登各區域第一名

儘管美中貿易緊張的陰霾籠罩，但美國上季企業獲利持續為長達九年的美股牛市保駕護航，根據 FactSet(8/10) 統計，史坦普 500 指數企業第二季獲利預估年增 24.6%，為 2010 年第三季以來次高增幅，經理人對於美股的獲利看好度在各區域當中拔得頭籌來到 67%，也來到近 17 年來的高點。美股加碼程度較上月再度上揚 10 個百分點，來到淨加碼 19%，也是 2015 年 1 月以來的最大加碼程度。而現今全球經濟走勢分化的情形，經理人的看法則相對分岐，34% 的經理人表示分化的情形可能持續下去，32% 的經理人表示美國經濟可能出現放緩，28% 的經理人則看好亞洲及歐洲經濟有望追上，弭平區域差異，這也反映在區域加減碼上面，歐洲及日本股市配置出現微幅上揚，新興市場股市延續上月，持平在淨減碼 1%。股債配置則持續加股減債，股票部位上揚 14% 來到淨加碼 33%，債券配置結束連續六個月上揚，下滑 6% 為淨減碼 54%，現金水位上升。

產業面中景氣循環股仍為配置主流，前兩大加碼產業依序為科技、銀行業，科技業在創新動能及第二季獲利高達九成的優於預期比例支撐下，經理人淨加碼比例最高，為淨加碼 32%，其次則為擁有升息及通膨升溫題材的銀行股，看多部位上月一舉上揚 17% 來到淨加碼 20%。醫療產業挾帶著高達 95% 的上季企業獲利高於預期比例，榮登加碼產業第三位 (FactSet，8/10)。防禦型產業如公用事業、通訊及民生消費等產業則延續今年以來的趨勢，為減碼產業的前三名。(表一)

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯指出，儘管市場持續波動，但觀察科技業營收持續增長、股利發放上揚、數位化轉型題材當紅、稅改及緊俏的勞動力市場提供科技業基本面良好的支撐。投資團隊持續關注在高品質，低估值的業界領導品牌，投資主軸特別看好包括人工智能 (AI），軟體、雲端計算、電子商務、數位支付及金融服務、網絡安全、自動駕駛汽車、區塊鏈、精準醫療及物聯網（IoT）等次產業。

富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人周國剛指出，美中貿易緊張局勢持續令投資者對於前景看法審慎，影響短線大中華區的股市表現。然而，投資團隊認為短線市場調整過度，2018 年下半年應有復甦機會，儘管有著貿易緊張的擔憂但中國經濟增長仍有望超過 6％，整體影響料將可控，基金透過佈局大中華地區科技生活、政策題材、消費動能及環保概念的四大商機，掌握官方政策維穩、擴大內需及科技創新的投資機會。

債市：投資價值浮現 經理人錢進新興市場債

美中貿易角力持續抓緊投資人目光，上週媒體報導美中兩國談判代表將在八月下旬進行副部長級會議，規劃出一個談判路線圖，以爭取在十一月兩國領導人峰會前化解兩國貿易紛爭，而本月的調查中也延續上月看法，67% 的經理人認為儘管短線事態可能出現惡化，但對於全球經濟增長的拖累程度應該有限，整體態度仍偏樂觀 (表二)。

而伴隨著美國第二季經濟成長率及上月零售銷售數據強勁，反映美國內需增長無虞，投資人對於美國的經濟前景仍舊看好，儘管殖利率曲線趨平但六成的經理人表示這僅僅是由於資金需求挹注，而非是對於經濟將陷入衰退的風險示警，做空美債及看多美元的部位也出現上揚，而義大利預算案進展膠著，資金追捧避險德國公債，核心歐債的空單出現降低，歐元部位仍舊偏空。而英國無協議脫歐可能性上升，英債及英鎊部位空頭氣盛。日本央行七月利率決議偏鴿派，惟第二季經濟增速高於預期，日債空單再度上揚，日圓多方部位則從歷史高位回落。

新興市場債匯市則出現兩樣情，儘管新興市場債券多單因考量估值面低廉而進場，但匯市在美元短線強勢的情況下，新興市場貨幣多單較上月略微退場，而經理人評估新興市場貨幣秋季出現反彈的可能原因，43% 的經理人認為這將視美國聯準會是否淡化鷹派氣息或者美國經濟出現放緩跡象，帶動美元走弱，而非來自於貿易戰言論緩和 (表三)。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人麥可．哈森泰博表示，歷經美中貿易衝突和土耳其危機的利空淬煉後，新興國家評價面優勢已更加顯著，且不乏基本面良好的投資標的，例如亞洲的印度和印尼，而拉丁美洲更多有轉機題材，尤其是墨西哥脫離政治不確定性、北美自由貿易協議的協商朝正面發展，看好拉丁美洲中巴西和墨西哥當地債表現具投資吸引力。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克表示，今年來市場波動明顯加劇，且各區域走勢分化。但全球總體經濟仍穩健，作為領頭羊的美國短期內陷入衰退的可能性並不高，而投資團隊已在六月先行調高公債部位因應下檔風險，並透過精選企業獲利能力強勁、體質良好的企業，平衡布局股債等資產，適度配置高收益債，強化整體收益的穩定性，降低近期貿易爭端等因素造成的干擾。

富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯．里奇表示，儘管新興市場資產因受地緣政治及貿易糾紛表現承壓，但統計自 2016 年來，新興市場貨幣歷經四次的週貶幅超過 2%，同期對沖策略基金展現抗壓性，不僅週變動無多，且更有兩次出現逆勢上漲的表現。充分展現了在市場波動度加劇的情況下，多空操作對於降低市場敏感度及提高超額報酬的優勢。

【美銀美林股票型經理人調查：於 8/3~8/9 針對 123 位基金經理人進行調查】

(資料來源︰美銀美林證券、2018/8/14，訪問期間為 8/3~8/9，受訪對象為全球 185 位基金經理人，代表約 5340 億美元的資金流向)

(以下表格揭露截至 2018 年 8 月和之前過去 9 個月份的歷史數據)

【美銀美林債券及外匯經理人調查：於 8/3~8/8 針對 64 位基金經理人進行調查】

高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

新興市場基金警語：新興市場股票型基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。

基金過去績效不代表未來績效之保證。<本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>

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