【統一投信】全球科技股布局 區域看好美股 產業看好軟體業

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，近期全球經濟表現明顯分化，美國經濟成長維持強勢，歐洲、日本、中國經濟成長趨緩，美國緩步升息加上美元走強，則增加新興市場貨幣貶值、資金外流的壓力，並且可能進一步減損購買力及經濟成長力道，再加上全球貿易戰的不確定因素短期內尚不會消除，預期資金將持續流向美國，有利美股，而在全球景氣放緩的情境下，軟體支出是企業最不會下修的支出項目，看好軟體業較硬體更有表現空間。

郭智偉指出，8 月份的美銀美林全球經理人調查顯示，經理人加碼配置美股的比重創下 5 年新高，而在全球股市各項產業分類裡，科技股名列首要加碼配置標的。另外再從評價面來看，目前全球科技類股相對全球股市的估值溢價，維持在歷史平均的 1.2 倍左右，評價仍屬合理，並未高估。儘管近期科技產業屢有雜音傳出，但在新技術及新應用不斷的催化推動下，科技股仍處於加速向上的多頭趨勢軌道上，依然是市場投資重心。

郭智偉表示，今年第二季開始，美國總統川普頻繁發動貿易戰，加上市場資金緊縮以及中國成長趨緩，造成新興市場貨幣大幅貶值，後續效應將使得全球經濟分化更趨嚴重，而貿易戰有可能成為美國與中國的長期戰場，即使是美國 11 月期中選舉後，或許尚不會結束，是影響投資市場及全球布局最重要的風險因子，考量成長性及潛在風險，美國科技股相對其他股市更具投資價值。

產業方面，郭智偉認為，軟體業的前景較硬體業樂觀。近期半導體及科技硬體庫存水位持續攀高，若未來新產品能帶動新一輪消費循環或提升市占率，相關類股股價才可能有較大表現空間，否則後市宜保守看待。至於消費電子則視企業營運轉型走向，例如蘋果（Apple）已逐漸擺脫硬體業本質，傾力發展軟體服務成為其未來營收及成長的主要推動力，則此類企業後市持續看好。

再從企業支出來看，全球企業持續推動數位轉型，在 2018 年的科技支出成長速度為 2010 年以來最快，而資本投資重點在發展雲端軟硬體，尤其是雲端軟體的投資持續擴大，預估至 2020 年的年複合成長速度高達 20%~30%。

同時，由於雲端軟體投資能達到節省成本效益，且運用彈性大、能快速反應市場變化，即使未來可能面臨全球經濟放緩，軟體投資仍將保有一定成長力道，與景氣關連較小，此方面美國相關軟體業佔有絕對優勢。至於雲端硬體設備的主要受惠者，則以台灣供應鏈為優先。

另外，智慧醫療及生物科技目前整體產品滲透率仍低於 5%，未來成長空間巨大且處於加速階段，後市也持續看好。

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