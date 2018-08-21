電競首登亞運殿堂 智能運動基金中長線看俏

電競正式登上世界級運動殿堂，2018 年雅加達亞運開賽，亮點之一即是首度將電子競技納入示範項目。中國信託智能運動基金經理人張晨瑋說，電競產業近年來快速發展，並隨著電腦遊戲普及，軟硬體廠商前仆後繼搶進電競產業領域，加上關注電競的玩家越來越多，將有利電競產業表現，建議可透過定時定額智能運動基金參與中長線利多商機。

近年來電競賽事興起，成為市場新寵。在中國遊戲市場占有主導地位的騰訊，也在加碼押注電競市場。騰訊財報指出，遊戲部門 2017 年營收超過 180 億美元，約占其總營收的一半。騰訊並預估，中國電競市場規模在 2020 年前將成長至 15 億美元，相比 2017 年的 7.6 億美元近乎翻倍成長。

不過，電玩遊戲產業的營運模式也開始轉型，主推遊戲服務和訂閱機制，張晨瑋說，此舉將提供公司更穩定的現金流、營收成長和毛利，也能迎來更好的評價表現。她認為，訂閱機制將改變全球遊戲產業的營收基礎。

根據 Bloomberg 統計，從 2013 年至 2017 年期間，全球運動科技指數的下半年平均漲幅為 7.3%，高過 MSCI 世界指數 5.1%%，而今年來，全球運動科技指數上漲 8.8%，優於 MSCI 世界指數的 1.3%。

張晨瑋認為，短線受到美中貿易戰引發市場震盪，但依據歷史經驗，第四季多為遊戲發售旺季，主要遊戲大廠也相繼發布新遊戲上市時間表，料在新遊戲加持，將帶動營收成長。

儘管近來金融市場雜音多，但張晨瑋認為，在美股多頭趨勢未改變的前提下，選擇未來具發展性、獲利有成長性的產業如電競，仍相對較有表現，若擔心風險，不妨透過定時定額方式分批進場布局。