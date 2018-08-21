石藥上半年多賺4成 大行紛紛喊進 股價飆近10%

石藥集團 (1093-HK) 中期業績亮眼，大行紛紛喊進，股價今 (21) 日開高走高，早盤一度漲 10.66%，截至發稿，股價來到港幣 19.52 元，上漲 9.54%。

圖：新浪財經

大陸製藥商石藥集團公布上半年業績，純利達人民幣 18.53 億元，年增 41.14%。不派中期息。

期內，石藥集團收入達人民幣 107.87 億元，年增 49.79%，其中，成藥收入升 55.2% 至人民幣 81.82 億元，當中創新藥佔人民幣 48.74 億元，年增 65.3%；原料藥收入升 35.1% 至人民幣 26.06 億元，當中維他命 C 佔人民幣 12.95 億元，年增 70.3%。創新藥及維他命 C 為上半年公司升幅最佳的藥物。另外，上半年研發費用人民幣 6.88 億元，較去年同期大增 1.12 倍。

中期業績出爐後，摩根大通發表報告指出，石藥上半年收入年增近 50%，高於該行預期約 2%，毛利率由 2017 年上半年的 57.3% 升至期內 63.9%，亦高於該行原預期的 62.4%；純利則符合該行預期。

摩根大通表示，石藥股價近 2 個月跑輸大盤約 15%，半年業績符合預期，可確立市場信心，維持「增持」評級及目標價港幣 29 元。

摩根士丹利報告也指出，石藥第二季銷售額年增 45%，純利和毛利亦符合該行預期；另外，雖然第二季營運溢利率按年減少 1.3 個百分點至 22%，惟仍勝該行預期的 21.2%；第二季淨利潤率減少 0.7 個百分點至 17.4%，亦高於該行預期的 16.9%，因此維持「增持」評級及目標價港幣 24 元。

石藥集團於今年 6 月 4 日被納入香港恒生指數成份股，成為恒指編制近 50 年來首檔醫藥股，與匯控 (0005-HK)、騰訊 (0700-HK)、長江實業 (1113-HK) 等巨擘，直接影響港股走勢