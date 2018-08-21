中國建築國際(03311-HK)委任新行政總裁 股價曾跌逾9%

中國建築國際(03311-HK) 上半年純利25.22億元，按年升1.2%。每股盈利49.96仙，派中期息15仙。期內營業額271.06億元，按年升18%。

公司今午發公告，宣布委任張海鵬為行政總裁，主席周勇不再同時兼任行政總裁。在業績記者會上，周勇表示，該決定為符合上市管制要求，他已兼任行政總裁五年，通常公司主席及行政總裁應為兩人，更有利公司長遠發展。他認為張海鵬加入公司十多年，在內地及港澳均有豐富工作經驗，有信心其能勝任新職位。

中國建築國際中午公佈業績後股價急挫，最多跌逾9%，低見8.16元，全日收市報8.34港元，仍跌7.33%。周勇認為股價下跌或與人事變動有關，引起投資者憂慮，他強調自己未來仍會為公司重大投資及人事方面作重要決策，投資者了解公司業務發展後會對公司更有信心。而公司暫時未有回購股份計劃，但不排除母公司中國海外(00688-HK)會增持股份。

期內公司新簽合同額按年增長逾20%，主要是由於港澳地區新簽合同額增長較大。周勇預計，隨着公私合營(PPP)項目逐步落實，下半年將穩定增長，因此將全年新簽合同目標由1150億元，進一步提高至1200億元。

文：敖璐斯

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