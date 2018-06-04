石藥集團今起成恒指醫藥第一股 股價開盤跳漲2.626%

據河北新聞網報導，石藥集團 (1093-HK) 今 (4) 日正式加入香港恒生指數成份股，成為恒指編制近 50 年來首檔醫藥股，與匯控 (0005-HK)、騰訊 (0700-HK)、長江實業 (1113-HK) 等巨擘，直接影響港股走勢。

石藥今 (4) 日開盤後跳漲 2.626%，報港幣 25.400 元。

圖：新浪財經

恒生指數是以香港股票市場中的 50 家上市股票為成份股樣本，以其發行量為權數的加權平均股價指數，是反映香港股市趨勢最有影響的一種股價指數。

對於石藥能夠受到恒指的青睞，集團副總裁孫聚民表示，創新和國際化雙輪驅動帶來的穩定業績和高成長性，是石藥進入恒生指數的根本原因，也預示著以石藥為代表的生物醫藥產業在資本市場邁入黃金時代。進入恒指成份股後，石藥將會吸引更多國際投資者的關注。

新浪財經指出，石藥集團發佈的 2018 年第一季業績顯示，淨利潤年增 42.6%。其中，國家一類新藥恩必普首季收入港幣 11.5 億元，年增 45%，占石藥創新藥收入的半壁江山。

1999 年，石藥斥資 5000 萬元從中國醫學科學院藥物研究所買下恩必普項目技術，傾力投入開發，並由此走上創新藥和新型製劑研發之路。

目前，石藥在研新藥專案約有 200 個。2017 年，石藥創新藥板塊實現銷售收入約港幣 65.82 億元，年增 37.9%。

歷經 10 多年調整，石藥成品藥和原料藥的收入占比從 3∶7 逆轉為 7∶3，完成「從原料藥到製劑」「從普藥到創新藥」的大轉身。

石藥集團中央藥物研究院一院院長梁敏表示，未來石藥將廣泛佈局抗腫瘤藥，力爭 3 至 5 年成為中國抗腫瘤藥的領軍企業。

石藥研製的脂質體抗淋巴癌藥物臨床研究在美國取得新進展。該新藥去年獲美國 FDA 認證，獲得治療外周 T 細胞淋巴瘤的「孤兒藥」定位。

截至今年 1 月，石藥已經有 21 個產品通過美國 FDA 現場檢查。石藥的出口交貨值在 2017 年中國醫藥保健品出口企業中排名第一。

石藥還在美國陸續建成石藥美國加州生物製藥實驗室、哥倫比亞大學醫學部聯合實驗室，擁有 4 個生物研發中心來研發抗體生物藥。未來兩三年，將實現兩個新分子生物藥上市。

石藥集團董事長蔡東晨表示，石藥納入恒指是資本市場對醫藥行業的高度期許和對石藥未來發展的認可，這也將極大提升河北乃至中國醫藥產業在國際資本市場上的影響力。