【異動股】造紙板塊高開高走 宜賓紙業(600793-CN)強勢漲停

今日早盤，造紙板塊高開高走。截至發稿，宜賓紙業(600793-CN)強勢漲停報18.12元，美利雲(000815-CN)漲停報8.66元，青山紙業(600103-CN)漲6.48%報3.12元，景興紙業(002067-CN)漲3.83%報3.8元，晨鳴紙業(000488-CN)、銀鴿投資(600069-CN)、榮晟環保(603165-CN)、民豐特紙(600235-CN)等個股集體拉升漲近3%。

消息面上，工信部公佈數據顯示，2018年1-6月，全國造紙行業累計主營業務收入4285.1億元，累計同比增長12.5%;累計利潤總額272.4億元，累計同比增長16.6%。數據顯示，1-6月，機製紙及紙板累計生產量為5985.9萬噸，累計同比下降0.7%。

受環保趨嚴和需求旺季來臨推動，近期廢紙係價格回暧，晨鳴、亞太森博、APP等多家文化紙企聯合發佈漲價函，提價幅度100-200元/噸不等。

業内人士指出，隨著下半年需求旺季的到來，國内廢紙價格或將繼續上漲。據東莞時間網消息稱，今年來作為原材料的廢紙價格的飙漲，導緻了全產業鏈的利潤急劇下滑。為此，上遊造紙廠和下遊的紙箱、包裝企業紛紛主動出擊，譬如前者通過收購原漿廠、開設紙板廠向產業鏈兩端延伸，後者則在同行間進行整合抱團。

據中商產業研究院統計數據來看，印刷和記錄媒介復製業呈現回暖的趨勢，2016年印刷行業利潤總額同比減少4.5%。2017年利潤大幅增長，印刷和記錄媒介復製業實現利潤總額達到558.7億元，同比上漲6.9%。2018年印刷和記錄媒介復製業利潤總額208.3億元，同比增長5.3%。預計全年利潤總額將突破600億元。

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