中國官方護盤動起來 傳國家隊昨天進場 力守這道心理關卡

中國股市距離 2016 年熔斷政策後低點的 2638 點不遠，逼得近期官方動起來，外電報導中國「國家隊」資金週一 (20 日) 入市干預，今日早盤小幅開高，整體盤勢還算穩定。

外電報導，中國國家隊週一 (20 日) 下午大買藍籌股，以維持市場穩定。以盤面上來看，昨天上証指數在下午兩點左右出現拉升，並強勢翻紅，從盤面上來看包括軟體服務、通訊設備、石油、保險、證券、鋼鐵等類股出現強勢拉升。

今 (21) 日 A 股早盤小幅開高之後向下，隨後在 2700 點左右上下震盪，至截稿為止，上証指數報 2700.34 點，漲 0.07%；深証成指報 8419.79 點，漲 0.07%；創業板指報 1435.36 點，跌 0.02%。

A 股今日走勢 (圖自新浪財經)

以中國四大國家隊當中的匯金公司、證金公司來看，截至昨日滬深兩市共發布 1074 份半年報，當中顯示匯金和証金在第二季新進了 10 支股票，增持 15 支股票。

具體來看，証金第二季新進萬華化學和福耀玻璃 2 支股票，增持 12 支股票，分別是中國鋁業、陝西煤業、保利地產、平安銀行、東阿阿膠、溫氏股份、徐工機械、雙匯發展、啟迪桑德、天士力、雲南白藥和陸家嘴。

匯金第二季新進 8 支股票，分別是長青股份、東寶生物、陽光電源、魚躍醫療、梅花生物、精功科技、光洋股份、友邦吊頂，增持 3 股，分別是麗珠集團、北京科銳、瑞豐光電。

目前 A 股整體缺乏信心，缺少賺錢效應，大盤就算位於底部區域，但要磨底多久沒人知道。當下投資人把 2638 點視為重要支撐，一旦跌破，大盤震盪區間將明顯向下移動，這也是昨天國家隊為何要進場的一大考量。

中金策略團隊最新報告指出，近期以自由流通市值計算的 A 股市場日均換手率降至 1.36%，創下近六年來新低。十年來，這種情況只發生在 2008 年金融危機與 2012 年的歐債危機，顯示當前投資人信心嚴重不足。

除了國家隊進場，昨天證監會也邀請券商宏觀分析師和策略分析師應邀赴證監會召開座談會，與會分析師表示，早在上週就接到通知，這次會議主要是調研市場觀點，先前已有多次舉辦經驗。

昨 (20 日) 會議中主要圍繞股市低迷的主題，有分析師表示，目前 A 股持續走跌勢因為銀行資本金約束不解決，因此就算降低準備金率也無法實現貨幣擴張。這也是為何中國降准後，實體經濟流動性改善不如預期的重要原因。

預估目前商業銀行資本金缺口高達人民幣 2 兆，只有當銀行資本金補充完畢，銀行才有辦法信用擴張，實體經濟的產出水準才能提升，屆時 A 股才有可能反轉上升，預計 2019 年第四季將是牛市起點。