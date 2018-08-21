做空特斯拉現在是比好交易——空頭們已至少獲利12億美元

做空還是做多？此前，特斯拉第二季財報發布時，特斯拉空頭一日損失 11 億美元。然而，金融分析公司 S3 Partners 的數據顯示，截止上周五，自馬斯克表示有意私有化以來，特斯拉空頭至少獲利了 12 億美元。

上周五，特斯拉（TSLA）大跌 8.93%，報收於 305.5。特斯拉股價比馬斯克宣布私有化前水平低了 19%。而摩根大通昨日也將特斯拉的目標價大幅下調近 40%。

根據 S3 的數據，該公司價值 112 億美元的股票 (占該公司流通股的逾四分之一) 被借出，借給那些押注其股價將下跌的投資者，使其成為美國市場上做空最嚴重的公司。

路透援引投資銀行 Evercore 分析師稱，特斯拉 Model3 的周產能正日益接近 8,000 輛，高於 6 月 5000 輛的周產能。但是，其現金流及融資能力一直被投資者擔憂。此前，二季報顯示，特斯拉營收雖然年增率增長 43.4%，高於預期，但是其虧損幅度進一步擴大。

特斯拉的困境

目前特斯拉仍然困難重重。產量、現金流、私有化、戰略布局是投資者關心的問題。

從產量上來看，特斯拉 CEO 馬斯克為了提高其最新車型 Model 3 的產量，不惜燒錢建廠，甚至將建廠的地點瞄準了中國。然而，特斯拉第二季的汽車交付量雖然增長，但稍遜預期。第二季特斯拉的汽車交付量為 40740 輛，略遜於華爾街預期，其 Model 3 交付了 18440 輛，高盛分析師援引的華爾街共識是應交付 2.8 萬輛。

從現金流上看，大量現金流支出阻礙特斯拉的可持續發展。對於高資產負債率的特斯拉來說，充足資金的支持將成為未來盈利的保障。其研發、生產、營運消耗了大量資金。從 2010 年 4 季度開始，特斯拉只有 2 個季度的自由現金流是正，其他都是負的。目前，公司目前有超過 100 億美元的負債。

另外，私有化的資金也懸疑未決。曝光的資訊顯示，特斯拉私有化資金並沒有完全落實，馬斯克也表示，自宣布私有化決定後，和沙烏地阿拉伯基金以及其他投資者的磋商仍在進行中。目前，沙烏地阿拉伯國內分析人士普遍認為，即便 PIF 可以為特斯拉私有化提供部分資金，但也不會是「很大一筆錢」。而 420 美元的高昂價格也給私有化帶來了不確定性。

管理能力及戰略布局也受到了質疑。Neuberger Berman Group 的基金經理 Eisma 指出，特斯拉在過去兩年中失去了大量高管。自 2016 年下半年以來，共有超過 30 位高管從特斯拉離職。



Eisman 還說，如果馬斯克在自動駕駛方面毫無進展，明年他將遭遇激烈競爭。馬斯克此前宣稱，智能套件 Autopilot 3.0 未來 4 到 6 個月內上市，而且是用自己研發的 AI 晶片。但其進度仍然有待觀察。

特斯拉產量、現金流、私有化、戰略布局的問題是否會得到解決？如果公司狀況惡化，空頭將得到證明。讓我們拭目以待。