花旗：若特斯拉私有化成功機率小 應盡早融資

根據花旗研究的報告顯示，特斯拉 (TSLA-US) 的財務狀況可能會受到執行長馬斯克 (Elon Musk) 備受爭議的公司私有化計劃帶來傷害，花旗出具最新報告認為，若特斯拉私有化成功機率小，那麼特斯拉應盡早融資，以免公司私有化失敗影響特斯拉的財務狀況。

花旗重申對特斯拉股票維持中性和「高風險」評級，理由是預期該公司的資產負債表將日益惡化。

花旗分析師 Itay Michaeli 在研報表示：「最終，信貸風險將影響投資人的信心，公司的財務狀況也會因此陷入困境。雖然我們認為特斯拉不一定會陷入這樣的困境，但目前的狀況很有可能加劇。」

Itay Michaeli 並指出：「如果私有化成功的機率不大，我們認為特斯拉更要盡快進行大規模融資。」他也補充道，如果馬斯克計劃的公司私有化不能實現，那麼該公司可能會受到集體訴訟與資金上的壓力。

在報告發布後，特斯拉股價週一收盤上漲約 1%，收在 308.44 美元。

特斯拉股價走勢

特斯拉私化遭到質疑，市場並對該公司的財務狀況表示擔憂。去年特斯拉損失了近 20 億美元，今年前兩季，在資本投資後已經燒掉了大約 18 億美元的現金。至 6 月份止特斯拉約擁有 22 億美元的現金。

分析師 Itay Michaeli 重申他對特斯拉股票的價格目標為 356 美元。截至上週五 (17 日)，該公司的股價下跌 2%，而 S&P 500 指數的漲幅為 7%。

特斯拉對此沒有表示任何回應。