我愛我家(000560-CN)：2個月内提供2萬套房源 承諾環比8月不漲價

針對日前北京市房地產中介協會座談會上，自如、相寓、蛋殼公寓等10家主要住房租賃企業共同承諾落實“三不得”要求，併承諾不漲租金且拿出手中共計超過12萬套的全部存量房源投向市場的報道，我愛我家集團相寓副總經理張多接受證券時報記者採訪時表示，相寓承諾的2萬套的數不是指屯房不租，而是預計2個月内能提供的房源量，包括新增房源、到期退租房源和已經在裝修配置的房源，併且承諾這些房源環比8月不漲價。相寓會一如即往的承擔使命和責任，平抑租金。

據悉，為穩定租房市場，10家參會企業明確承諾不漲租金且拿出手中全部存量房源投向市場：其中自如8萬間、相寓2萬套、蛋殼公寓2萬間、中天置地1500間、樂乎公寓1000套、小家聯行1000間、魔方公寓900間、美麗屋775套、世傑佳園400間、潤邦潤家150間，總計125725套(間)。

我愛我家集團(000560-CN)相寓副總經理張多接受採訪時表示，相寓承諾的2萬套的數不是指屯房不租，而是預計2個月内能提供的房源量，包括新增房源、到期退租房源和已經在裝修配置的房源，併且承諾這些房源環比8月不漲價。

來源：證券時報·e公司

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