萬科A(000002-CN)上半年淨利同比增25% 截至二季末獲取長租公寓房超16萬間

萬科A(000002-CN)8月20日發佈半年報顯示，上半年萬科實現銷售金額3,046.6億元，實現營業收入1,059.7億元，同比增長51.8%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤91.2億元，同比增長24.9%。在《財富》雜志發佈的“2018年世界500強企業”名單中，萬科位列第332位，連續第三年入圍。

2018年上半年，萬科房地產開發業務實現銷售面積2,035.4萬平方米，銷售金額3,046.6億元，在34個城市的銷售金額位列當地前三。上半年，萬科獲取新項目117個，總規劃建築面積2,049.1萬平方米，與上半年銷售面積基本持平。公司在建項目總建築面積約8,187.6萬平方米;規劃中項目總建築面積約6,081.6萬平方米。

物業服務方面，截止6月底，萬科物業服務累計簽約面積超過4.7億平方米，實現營業收入41.6億元，同比增長29.8%。

2018年上半年，繼房地產開發和物業服務之後，萬科將租賃住宅確立為核心業務。萬科A在半年報中披露，集團緻力於成為全球領先的租賃住宅企業，2014年以來積極佈局長租公寓市場，2018年將租賃住宅業務確立為核心業務。截至報告期末，集團長租公寓業務覆蓋30個主要城市，累計獲取房間數超過16萬間，累計開業超過4萬間，開業6個月以上項目的平均出租率約92%。集團長租公寓業務當前已形成青年公寓(泊寓)、家庭公寓、服務式公寓三類產品，為不同階段客戶提供長期租住解決方案。

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